搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

▲春節期間出國旅遊人數創新高。（圖／記者蔡玟君攝）
記者李宜秦／台北報導
去年底我國邊境解封，航空旅遊業逐步復甦，交通部民航局統計疫情前後客貨運量，其中111年國際線較110年成長465％、國內線則成長48％，評估將可於114年恢復疫情前的水準。
民航局統計，111年國際及兩岸航線載客數（含過境）578萬人次、國內航線載客數971萬人次，與110年相比分別成長465％、48％，與109年相比則為-35％、-4％，與108年相比-90％、-21％。
▲108-111年客貨運量比較。（圖／民航局）
民航局副局長林俊良表示，預估今年運量可達疫情前（108年）的三成，明年可達六到七成，114年有望恢復疫情前水準。
另外今年春節疏運期間共加開4波加班機，運能較去年春節增加6.1%。春節期間共計飛航2,831架次，載運近22萬人次，平均載客率約76%，平均每日約1.8萬人次，其中以1月24日（初三）2.2萬人次最高。
國際及兩岸航線於春節期間共計飛航5,183架次，載運近100萬人次，平均每日入境3.3萬人次、出境4萬人次，其中以桃園機場1月28日旅客量8.4萬人次最高，並創3年以來新高。
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