搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

2023年農曆春節假期長達10天，台東縣轄各老人及身心障礙福利機構，在各機構及家屬配合相關防疫探視及外出規定下，春節期間住民零確診，縣長饒慶鈴特別向各機構春節連假期間執勤人員表示感謝，未來縣府也持續積極推動社福全齡照顧，打造全人關懷的機構住宿環境。