3歲女童「頭皮掀起」診間爆哭！急診醫聽原因嚇壞：不敢再騎機車

▲台灣的機車密度世界第一，也因此時常有車禍的消息傳出。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣機車密度在全世界中排名第一，隨時在路上都能看見機車行駛。不過，急診科醫師田知學曾經收治一起恐怖病例，3歲女童送到急診室時不斷哭叫，且還有一片頭皮嚴重掀起，甚至看得到裡面的血管在跳動，嚇得她再也不敢騎機車，變成了一輩子的陰影。

田知學在節目《57健康同學會》分享，急診室幾乎每天都會有騎車受傷的人來就診，不過讓她印象最深刻的，是一對祖孫病人，當時是一名老婦帶著年約3、4歲的女童到醫院就診，阿嬤身上有多處擦傷，女童檢傷時也不斷發出淒厲的哭嚎。

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田知學到場一看後，才發現女童身上的傷口相當恐怖，「你每一個人看到她，都會記得她」，因為車禍實在太嚴重，導致女童頭部後方的頭皮掀起、向前方蓋去，就算撥回原位，動一動以後，頭皮還是會再翻過來，且頭皮下面就是頭骨，還看得到血管正在跳動，恐怖的畫面令人永生難忘。

▼田知學提到，女童的傷勢太過嚴重，每個人看到一定都會記得。（示意圖／ETtoday資料照）



由於女童年紀還小，加上女生需要美觀，因此田知學與急診室同仁聯繫了整形外科來幫忙，縫合傷口時順便詢問，究竟是發生什麼事。

後來經過了解才知道，原來當時阿嬤載著女童，將人放在機車踏板處載運，結果女童推著龍頭玩耍，害阿嬤一不小心補了油門，2人也因此衝了出去，才發生如此嚴重的車禍。看見女童的慘狀，也讓田知學的心中留下陰影，從此以後再也不敢騎機車出門。