▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德接任民進黨主席後即宣示解決學倫問題，因此民進黨8日中執會處理「為針對學倫問題討論本黨機制案」，賴清德在會後親自發表談話，強調民進黨率先提出新機制，規範未來總統、立委等參選人都要簽切結保證，學位如出變造、造假、抄襲、由他人代筆等，就要面對黨紀嚴厲處分。

副總統賴清德接任民進黨主席後，即宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題。賴清德今天在中執會後指出，民進黨做為執政黨，秉持誠信原則、公平公正、取得社會的信任等3原則，率先提出機制。

黨秘書長許立明則進一步說明，新機制將規範未來總統、立委等參選人都要簽切結保證，學位如出變造、造假、抄襲、由他人代筆等，要面對黨紀嚴厲處分，也授權黨中央委託專家小組進行查核。

民進黨去年九合一選舉大敗，新竹市前市長林智堅在選舉期間遭控論文涉抄，接連被台大及中華大學撤銷碩士學位，當時時任黨主席的總統蔡英文表態支持林智堅，引發輿論譁然，被指為左右選情的關鍵因素之一。而賴清德接任黨主席時曾發表談話，揭示4項革新目標，宣示徹底解決學倫問題，以程序原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，並要求所有從政同志誠實面對，用真實和能力解決民眾的問題。

民進黨中執會今天討論「為針對學倫問題討論本黨機制案」，賴清德說，大家都很清楚在九合一選舉這段時間內，各黨都曾經有從政同志發生論文涉及抄襲被撤銷學位的問題，民進黨願意作為政治表率，率先提出一個機制，秉持誠信原則、公平公正、取得社會的信任，從而得到社會支持，目的是希望民進黨未來選舉時，不至於再發生九合一選舉發生的事情。

賴清德指出，希望民進黨做為執政黨，能做政治表率，其他的政黨也應該跟進，讓選舉回歸到政策辯論，而不只是在學位、學歷、學倫的問題上打轉，回歸理性。

此外，民進黨中執會也邀請柯建銘進行專案報告，說明攸關反制黑金參政的《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》以及《組織犯罪防治條例》修法緣由、內容、進度及期程。