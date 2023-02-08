林智堅台大碩士遭撤銷提訴願　教長曝：現仍在程序中

▲林智堅針對台大撤銷其學位向教育部提出訴願，目前仍在程序進行中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學碩士論文被認定抄襲而被撤銷學位，林智堅去年先後透過委任律師向教育部提出訴願，比較晚提出的中華大學訴願，上周被教育部駁回，外界好奇為何比較早提出訴願的台大案至今無結果，教育部長潘文忠今（8日）表示，同一人因就讀學校與所提論文不同，時間會有差異，但訴願會是獨立作業，目前仍在程序中，一旦做成決議，將會依往例對外公佈。

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲，退出桃園市長選舉，之後在中華大學論文也判抄襲，林智堅先後透過律師向教育部提出訴願，教育部也在去年9月收到訴願書。

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而比較晚提出訴願的中華大學論文撤銷案，經過3個多月審議，教育部在上月19日以公文回覆，指經過教育部訴願審議委員會認定，中華大學審議委員會程序無違法或不當，依該校調查報告認定構成抄襲，該校依規定撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤，林智堅訴願駁回。

特別的是，針對台大被認定抄襲而撤銷學位，林智堅委託律師提出訴願是早於中華大學，外界好奇，同樣是林智堅提出訴願，為何台大訴願案結果至今尚未出爐。

▲教育部長潘文忠表示，針對林智堅提出的台大訴願案，現仍持續進行中。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠在今天部務會報前接受媒體聯訪時表示，訴願委員會持續依照訴願法與相關程序進行，雖然訴願人同樣是新竹前市長林智堅，但由於就讀學校與所提論文不同，進行審查過程，因為論文內容差異等因素，結果出爐時間也會有差異，目前訴願案持續進行中，訴願會若做成最後決審後，結果也會依往例在網站上對外公佈。

媒體追問，有關台大的訴願案，是否因為訴願會要求當事人補件等因素，導致公告時間比較晚，潘文忠說，訴願會是獨立作業，但基本上，當事人在訴願過程中提出相關新證據或說明，這是有可能，但也都會依照訴願程序進行，最終訴願會在完成相關程序後，就會做出審議決論，並對外公佈。

