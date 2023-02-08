中國也曾擊落間諜氣球！　陸駐法大使爆料：都是低調處理，沒有炒作

▲大陸駐法國大使盧沙野接受電視媒體專訪。（圖／翻攝中國駐法大使館）

記者魏有德／綜合報導

大陸無人氣象氣球在美國領土被發現，後被美軍擊落，相關話題仍持續延燒。大陸駐法大使盧沙野6日受訪時透露，美國飛艇飛入中國領空，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」不過，盧沙野隨後改口稱，自己非該領域專家，但在社交媒體上，「據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況。」

▲美國海軍公布打撈中國氣球殘骸的照片。（圖／達志影像／美聯社）

大陸駐法大使館文章稱，盧沙野6日接受法國「LCI電視台」專訪時被問及，「如果美國飛艇（氣球，下同）飛入中國領空，中方會怎麼做，不會也把它擊落嗎？」盧沙野回應時透露，「實際上這種情況已經發生了幾次，但每次我們都是低調處理，沒有炒作。」

主持人再問，「你們在中國上空發現過美國間諜氣球或氣象飛艇？」盧沙野回應，「我並非該領域的專家。但飛艇事件發生後，中國社交媒體上出現了一些報道和討論，據說以前也發生過美國或其他國家的氣球飛過中國領空的情況。」

主持人追問，「如果是間諜氣球，你們會怎麼做？」盧沙野指出，「有這樣的情況。在氣球的動機非常可疑的情況下，我們是擊落過的。當然這是社交媒體上的說法，我沒有確鑿證據。」

▲美軍擊落大陸氣象氣球。（圖／路透）

面對主持人繼續提問，「您沒有確鑿的證據，但您似乎是在告訴我們，中國以前曾擊落過此類氣球，因為它們是間諜氣球。」盧沙野則是斬釘截鐵地回答，「是的。」

不過，盧沙野強調，該飛艇確實是氣象飛艇，而非間諜氣球，美國在這件事上誇大其詞。此外，盧沙野認為，美國應將氣球殘骸歸還中國，「哪怕不重要，也要物歸原主，因為這是中國財產。」