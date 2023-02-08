　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一水氣增加。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

又濕又冷！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，下周一下午至傍晚會再有一波鋒面通過台灣附近，後續冷氣團或強烈冷氣團南下，到下周二水氣都持續偏多；最低溫時間在下周二至下周四清晨，北部市區低溫約11-12度，郊區可能降到10度或以下。

歐宗學指出，周五微弱鋒面掠過台灣後東北季風增強，北部、東半部再次轉為多雲至陰有局部短暫雨天氣，連帶的氣溫也會再轉涼一些，大致上與今天（8日）類似；中南部地區影響有限，預估只有雲量稍增多，平地降雨機會仍低，山區才有零星降雨機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼下周大降溫。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

歐宗學說，這波東北季風周六又很快減弱，轉為偏東至東南風環境，東半部多雲到陰有零星短暫雨，西半部晴到多雲；周日轉為偏南至西南風，各地都是晴到多雲天氣，東半部及北部山區仍偶有零星小雨機會，由於南風明顯而且天氣轉好，白天高溫會再逐漸回升，各地高溫都有機會來到25度以上，中南部內陸仍可達30-32度。

歐宗學分析，下周一下午至傍晚會再有一波鋒面通過台灣附近，後續冷氣團或強烈冷氣團南下帶來偏北至東北風環境，到下周二水氣都持續偏多，北部、東半部陰短暫雨，中南部也是多雲天氣並有零星短暫雨機會；到下周三水氣才會逐漸減少，回到迎風面地區才有較高的降雨機率。

歐宗學提到，目前看下周一這波冷空氣的預報已經逐漸穩定，大致上就是冷氣團到強烈冷氣團的強度，最低溫時間在下周二至下周四清晨，北部市區低溫約11-12度，郊區可能降到10度或以下，白天高溫也只有約13-15度。

歐宗學表示，其他地區早晚低溫也會降到約13-16度，下周二這天白天高溫也因為偏多的雲量降到20-23度，相較本周會明顯轉冷許多，提醒大家預作準備。

ET快訊
消防夫妻向麥當勞索賠7060萬　檢曝對話：拿到錢可買車買房
隋棠老公出手開戰！　爆「鄰居太太恐怖前科」
快訊／高雄BMW酒駕撞1家人「1死3傷」　二審逆轉重判
麻衣被斷金援「靠存款度日」！　王泉仁冷回：月給6萬不會再多
快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！　手握拿榔頭威嚇證據
全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播
反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠深夜25字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土耳其強震「房屋像被剪斷」！專家：台灣「西部活動斷層多」更要注意

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠深夜25字回應

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

國民黨工變「台版加藤鷹」直擊！　助教竟是SWAG主播

最新研究：確診後自體免疫疾病風險增3倍　5症狀一次看

「重頭戲」寒流機率高！5天雨量預測圖　下最久時間曝

性感複製人！雙胞胎泳裝正面照曝　網友：比較大是姊姊還妹妹？

業主請喝飲料　師傅見「果菜汁色紅茶」苦笑：差點被害死

土耳其強震7726死！餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

土耳其強震「房屋像被剪斷」！專家：台灣「西部活動斷層多」更要注意

又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠深夜25字回應

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

國民黨工變「台版加藤鷹」直擊！　助教竟是SWAG主播

最新研究：確診後自體免疫疾病風險增3倍　5症狀一次看

「重頭戲」寒流機率高！5天雨量預測圖　下最久時間曝

性感複製人！雙胞胎泳裝正面照曝　網友：比較大是姊姊還妹妹？

業主請喝飲料　師傅見「果菜汁色紅茶」苦笑：差點被害死

土耳其強震7726死！餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

消防夫妻向麥當勞索賠7060萬　檢曝對話：「拿到錢可買車買房」

見隋棠有感！網紅「全家都在睡」仍被抗議很吵　4年揭共振真相氣炸

注意身體發出警訊！營養師：想吃碳水化合物，身體缺乏色胺酸

熱火送「丟槍」中鋒到馬刺　邁阿密與其他29隊都交易過

只有今天！　CoCo「珍奶買1送1」要搶喝

土耳其強震「房屋像被剪斷」！專家：台灣「西部活動斷層多」更要注意

科技業再見裁員潮！Zoom大砍1300人　eBay精簡4% 人力

台股上漲百點站上五日線　法人：類股良性輪漲、多頭預留火種

幫助土耳其救災重建　官方捐贈管道一次看

快訊／高雄BMW酒駕釀1家4口1死3傷　惡劣駕駛二審加重改判9年10月

萌歪！短腿貓步伐ASMR　三喵三色走廊衝刺秒融化

生活熱門新聞

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

確診後自體免疫疾病風險增3倍！

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

截10指賣甜不辣遭嘲諷！客力挺讓他感動落淚

觀光缺工都跑外送　他舉出2大優勢

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

又有寒流！最冷低溫不到10°C

Google搜「隕石」螢幕劇烈晃動　精美動畫曝

2波雨區擴大　「8℃強冷空氣」籠罩3天

反擊「惡鄰說」23萬網友幫腔！　隋棠25字回應

遇惡鄰居製造噪音怎麼辦？律師曝3招自救法

更多熱門

相關新聞

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

「重頭戲」寒流機率高　5天雨量圖曝

周五雨下最久！氣象粉專分享各電腦模式模擬未來5日降雨圖，並提醒「重頭戲」在下周，將有一股強烈冷空氣下來，有很高的機會達到「寒流」等級，冬天又回來啦！

土耳其餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

土耳其餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

2波雨區擴大　「8℃強冷空氣」籠罩3天

2波雨區擴大　「8℃強冷空氣」籠罩3天

幾全台有感！今晨連3震　最大規模5.1、震度4級

幾全台有感！今晨連3震　最大規模5.1、震度4級

關鍵字：

氣象氣象雲歐宗學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

隋棠怒揭樓下鄰居「捶門和咆哮嚇到小孩」

確診後自體免疫疾病風險增3倍！

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面