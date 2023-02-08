又濕又冷！　10℃↓最凍時間曝

▲下周一水氣增加。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

又濕又冷！天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，下周一下午至傍晚會再有一波鋒面通過台灣附近，後續冷氣團或強烈冷氣團南下，到下周二水氣都持續偏多；最低溫時間在下周二至下周四清晨，北部市區低溫約11-12度，郊區可能降到10度或以下。

歐宗學指出，周五微弱鋒面掠過台灣後東北季風增強，北部、東半部再次轉為多雲至陰有局部短暫雨天氣，連帶的氣溫也會再轉涼一些，大致上與今天（8日）類似；中南部地區影響有限，預估只有雲量稍增多，平地降雨機會仍低，山區才有零星降雨機會。

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▼下周大降溫。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



歐宗學說，這波東北季風周六又很快減弱，轉為偏東至東南風環境，東半部多雲到陰有零星短暫雨，西半部晴到多雲；周日轉為偏南至西南風，各地都是晴到多雲天氣，東半部及北部山區仍偶有零星小雨機會，由於南風明顯而且天氣轉好，白天高溫會再逐漸回升，各地高溫都有機會來到25度以上，中南部內陸仍可達30-32度。

歐宗學分析，下周一下午至傍晚會再有一波鋒面通過台灣附近，後續冷氣團或強烈冷氣團南下帶來偏北至東北風環境，到下周二水氣都持續偏多，北部、東半部陰短暫雨，中南部也是多雲天氣並有零星短暫雨機會；到下周三水氣才會逐漸減少，回到迎風面地區才有較高的降雨機率。

歐宗學提到，目前看下周一這波冷空氣的預報已經逐漸穩定，大致上就是冷氣團到強烈冷氣團的強度，最低溫時間在下周二至下周四清晨，北部市區低溫約11-12度，郊區可能降到10度或以下，白天高溫也只有約13-15度。

歐宗學表示，其他地區早晚低溫也會降到約13-16度，下周二這天白天高溫也因為偏多的雲量降到20-23度，相較本周會明顯轉冷許多，提醒大家預作準備。