北市辦台灣燈會遭酸「華國美學」　觀傳局：不要出言傷害

▲台北市政府相隔多年舉辦台灣燈會，引發不少討論。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2023年台灣燈會相隔多年重返台北市舉辦，但近來網路上有網友比較全台各地的燈會花燈，暗示台北市的燈會展出花燈美感不佳。對此，台北市觀光傳播局長陳淑慧8日說，燈會作品很重要的是傳統傳承，且當中很多作品是學生作品，也許不成熟但有他的創意在，「所以不要輕易出言傷害」。

針對燈會作品遭比較、甚至批評，觀傳局長陳淑慧說，燈會是整體的，「有一些人士對於燈會作品不要誤解，燈會作品裡面有一個很重要的是傳統傳承」；陳淑慧說，很多作品是學生作品，也許不成熟但有他的創意在，「所以不要輕易出言傷害」。

媒體追問，跟其他作品比較，是否有帶風向疑慮？陳淑慧說，就台北市政府來說，台灣燈會好不容易回到台北，在傳統傳承還要兼顧創新，「至於大家用主燈跟花燈來比，我們不予置評」，大家在意的是燈會真的非常精彩，展期剩下11天，請大家把焦點放在「不來看燈會太可惜」。

▼台灣燈會在台北。（圖／記者李姿慧攝）

▼台灣燈會在台北展到2月19日，除了東區、信義區主展區之外，還有12行政燈區。（圖／北市民政局提供）

▼ 2023台灣燈會在台北主燈。（圖／記者李姿慧攝）

▼「光源台北-2023台灣燈會在台北」展到2月19日。（圖／北市民政局提供）