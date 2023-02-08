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柯文哲狂宣傳台灣燈會「明將親自到場」　蔣萬安：若時間允許願陪同

▲▼台北市長蔣萬安出席台北市111學年度第2學期公私立國民小學校長會議。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席台北市111學年度第2學期公私立國民小學校長會議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣燈會睽違23年重返台北市，任內籌備台灣燈會的前台北市長柯文哲，近期不斷透過拍攝影片、發臉書與IG等社群媒體行銷，預計2月9日還要親自參加燈會，也引發外界質疑台北市長蔣萬安行銷力道不足。對此，蔣萬安8日表示，非常感謝柯文哲、柯市府團隊，倘若9日時間許可，願意陪柯文哲一同看燈會。

台灣燈會於柯文哲任內籌備，並於蔣萬安任內2月5日進行點燈啟動儀式；只見柯文哲近期不斷宣傳台灣燈會，除了FB、IG限時動態之外，IG還製作了3支燈會影片，7日晚間還透過LINE官方帳號邀請大家一起來看燈，並願台灣在新的一年繼續揚眉「兔」氣，預計9日晚間7時30分將親自現身台灣燈會賞燈，據了解蔣市府已允諾派府級長官陪同。

但相較於柯文哲的大力宣傳，現任市長蔣萬安在社群宣傳力道明顯不足，至今臉書、IG只分別發2條燈會記者會內容，連前台北市副市長黃珊珊日前上廣播節目時也說，「因為這是我們知道的事，但他們（蔣市府）都不講⋯他們應該都有講啦，只是可能大家討論的沒那麼多。」

▲▼柯文哲透過LINE帳號宣傳台灣燈會。（圖／記者袁茵翻攝）

▲柯文哲7日透過LINE帳號宣傳台灣燈會。（圖／記者袁茵翻攝）

對於柯文哲不斷大力行銷台灣燈會，蔣萬安未來是否會加強行銷力道？蔣萬安表示，非常歡迎柯文哲來台灣燈會，也非常感謝柯文哲參與開幕典禮，這次燈會從一開始籌劃準備、溝通聯繫到後續規劃，包括蔣市府團隊接手執行、交通動線、人潮流動規劃等，大家就是一起努力。

蔣萬安提及，很感謝柯市府之前籌劃準備，接下來在行銷部分，不管是市府或中央、觀傳局等，都會非常努力推廣這次台灣燈會，也希望所有市民、各地方民眾，甚至視國際友人都能參與這場盛會。

至於柯文哲9日晚間將走訪台灣燈會，蔣萬安是否會陪同？蔣萬安說，要看一下自己明天的行程與時間，「如果可以，當然很願意一起來看燈會。」

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