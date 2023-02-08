夏立言赴陸綠酸爆　國民黨：鄭文燦、梁文傑請解釋「酒店極樂團」

▲國民黨今日召開「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（8）日召開「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會，質疑民進黨近期頻繁批評國民黨副主席夏立言訪陸行程，但以民進黨的標準來看，根本是抹紅迴力鏢的襲擊，如鄭文燦、梁文傑的「酒店極樂團」迄今未說明清楚，難道自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？呼籲民進黨「支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖是請好好照顧全台灣的人民！」

桃園市議員凌濤指出，根據美國商會最新景氣報告提到，其會員們最關心是兩岸關係，皆希望有和平穩健的經貿關係，這也是國際以及台灣民眾最深的期待。反觀民進黨近期的作為，才是真正破壞兩岸關係。

針對鄭運鵬近期指出，「10多年前他的公司發生這種事情，國民黨應該協助，這點才是必須要去捍衛的，這凸顯國民黨的荒謬」，凌濤表示，最荒謬的是中國鵬，以民進黨標準，鄭運鵬的行為才是真正荒謬，自己去做生意，要別人幫忙，自己喊中國台灣沒有問題，這凸顯民進黨有多自私、有多雙標！

凌濤也質疑，按民進黨邏輯，難道美方布林肯也成「維尼追星團」？根據報導「偵察氣球亂布林肯訪中 白宮：適當時機會重新安排」，白宮表示，中國的疑似間諜偵察氣球入侵美國領空飛行無法改善華府與北京當局本就已經緊張的關係，美國國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排先前延期的訪中行程。凌濤強調，中國大陸哪次沒有前提？鄭運鵬去做生意就可以？梁文傑去澳門酒店就可以？這是民進黨的雙重標準，國民黨與美方的立場就是擱置爭議，解決問題，共同降低區域安全的風險。

凌濤進一步提及，鄭文燦、梁文傑「酒店極樂團」迄今仍已讀不回？根據週刊報導，2011年梁文傑的友人秦庠鈺到澳門找陳盈助在澳門的員工「江董」，由「江董」出面招待梁、鄭兩人。報導說，那一攤就花了5萬元港幣，折合台幣19.1萬元。他進一步指出，秦庠鈺吸金136億潛逃遣返、重判7年10個月，沒收4.2億。凌濤質疑，自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？短時間密集出入澳門，去了「九號會所」幾次？沒把柄在對岸手上？身為陸委會副主委的梁文傑應該出面說清楚、講明白。

發言人楊智伃則指出，民進黨溫暖堅韌？事實是溫暖自己人加上任性妄為，她舉出民進黨的三個溫暖：

一、溫暖自己的荷包？直屬行政院的獨立機關「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智，带太太濫花公帑到宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食。

二、溫暖自己的私人旅程？國安會秘書處長要出國旅遊，竟然在機場耍官威！現場咆哮還拍桌，最後「提前偷跑」出關，根本就是國安破口。

三、 溫暖自己的澳門之旅？被週刊爆料、法院認證前往澳門「九號會所」高檔色情酒店遊玩，共花了42萬港幣，民進黨人士可以去酒店玩，國民黨卻不能去為台胞台商台生交流？楊智伃表示，國民黨前往對岸傾聽台胞台商台生的需求為其爭取權益才是真正的雪中送碳。

「民進黨支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖請好好照顧全台灣的人民」。楊智伃指出，夏立言將與所有的台胞台商台生交流、為大眾爭取權益。