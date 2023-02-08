　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

夏立言赴陸綠酸爆　國民黨：鄭文燦、梁文傑請解釋「酒店極樂團」

▲國民黨今日召開「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（8）日召開「民進黨小心抹紅迴力鏢 如何解釋『酒店極樂團』？」記者會，質疑民進黨近期頻繁批評國民黨副主席夏立言訪陸行程，但以民進黨的標準來看，根本是抹紅迴力鏢的襲擊，如鄭文燦、梁文傑的「酒店極樂團」迄今未說明清楚，難道自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？呼籲民進黨「支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖是請好好照顧全台灣的人民！」

桃園市議員凌濤指出，根據美國商會最新景氣報告提到，其會員們最關心是兩岸關係，皆希望有和平穩健的經貿關係，這也是國際以及台灣民眾最深的期待。反觀民進黨近期的作為，才是真正破壞兩岸關係。

針對鄭運鵬近期指出，「10多年前他的公司發生這種事情，國民黨應該協助，這點才是必須要去捍衛的，這凸顯國民黨的荒謬」，凌濤表示，最荒謬的是中國鵬，以民進黨標準，鄭運鵬的行為才是真正荒謬，自己去做生意，要別人幫忙，自己喊中國台灣沒有問題，這凸顯民進黨有多自私、有多雙標！

凌濤也質疑，按民進黨邏輯，難道美方布林肯也成「維尼追星團」？根據報導「偵察氣球亂布林肯訪中 白宮：適當時機會重新安排」，白宮表示，中國的疑似間諜偵察氣球入侵美國領空飛行無法改善華府與北京當局本就已經緊張的關係，美國國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排先前延期的訪中行程。凌濤強調，中國大陸哪次沒有前提？鄭運鵬去做生意就可以？梁文傑去澳門酒店就可以？這是民進黨的雙重標準，國民黨與美方的立場就是擱置爭議，解決問題，共同降低區域安全的風險。

凌濤進一步提及，鄭文燦、梁文傑「酒店極樂團」迄今仍已讀不回？根據週刊報導，2011年梁文傑的友人秦庠鈺到澳門找陳盈助在澳門的員工「江董」，由「江董」出面招待梁、鄭兩人。報導說，那一攤就花了5萬元港幣，折合台幣19.1萬元。他進一步指出，秦庠鈺吸金136億潛逃遣返、重判7年10個月，沒收4.2億。凌濤質疑，自己去中國澳門的酒店玩樂就可以？別人去中國大陸幫忙台商、台生就不行？短時間密集出入澳門，去了「九號會所」幾次？沒把柄在對岸手上？身為陸委會副主委的梁文傑應該出面說清楚、講明白。

發言人楊智伃則指出，民進黨溫暖堅韌？事實是溫暖自己人加上任性妄為，她舉出民進黨的三個溫暖：
一、溫暖自己的荷包？直屬行政院的獨立機關「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智，带太太濫花公帑到宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食。

二、溫暖自己的私人旅程？國安會秘書處長要出國旅遊，竟然在機場耍官威！現場咆哮還拍桌，最後「提前偷跑」出關，根本就是國安破口。

三、 溫暖自己的澳門之旅？被週刊爆料、法院認證前往澳門「九號會所」高檔色情酒店遊玩，共花了42萬港幣，民進黨人士可以去酒店玩，國民黨卻不能去為台胞台商台生交流？楊智伃表示，國民黨前往對岸傾聽台胞台商台生的需求為其爭取權益才是真正的雪中送碳。

「民進黨支持度再冷，也不該拿人民的信任來暖自己，真正的溫暖請好好照顧全台灣的人民」。楊智伃指出，夏立言將與所有的台胞台商台生交流、為大眾爭取權益。

ET快訊
獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很
快訊／台灣搜救隊抵達災區　震撼畫面曝光
員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應
建國高架變停車場！醉男匝道急轉　撞橋墩翻車畫面曝
快訊／鄰居大反擊　隋棠最新回應！
方順吉前妻「鬆口離婚真相」！　連道歉2次：讓阿吉對我失望了
海軍也爆性愛片！　輔導長偷吃女下士被抓包
風向大轉！隋棠「聲明1句話」藏導火線　鄉民看懂了：果然有內情
隋棠控榔頭威嚇！鄰列7罪狀喊告　土耳其地震小姊弟困17小時乞
隋棠被控惡鄰！管理室人員曝「調解進度」：確實反映多次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為何連任議員後又喊選立委？　徐巧芯曝原因：願承受落跑批評

夏立言堅持訪中　民進黨：勿把關懷民生當幌子

抗議邱莉莉涉賄選還能主持議會　台南市議會藍綠推擠衝突

譴責夏立言訪中荒謬　時力黨團：國民黨替總統選舉尋求中國認同？

「新北盡全力協助」　為土耳其賑災！侯友宜捐１個月薪水

除了宋濤還見誰？　夏立言稱訪陸行程「客隨主便」

反對藍營進行「黨員民調」　沈富雄：單一選區不能排綠

「世代交替」變藍營紛擾　國民黨團向年輕議員嚴肅喊話

夏立言將見「統戰規劃師」王滬寧　綠：他應明確傳達台灣主流民意

夏立言親揭赴陸3大目的！　怒斥綠「朝貢說」：汙衊又自貶身價

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

為何連任議員後又喊選立委？　徐巧芯曝原因：願承受落跑批評

夏立言堅持訪中　民進黨：勿把關懷民生當幌子

抗議邱莉莉涉賄選還能主持議會　台南市議會藍綠推擠衝突

譴責夏立言訪中荒謬　時力黨團：國民黨替總統選舉尋求中國認同？

「新北盡全力協助」　為土耳其賑災！侯友宜捐１個月薪水

除了宋濤還見誰？　夏立言稱訪陸行程「客隨主便」

反對藍營進行「黨員民調」　沈富雄：單一選區不能排綠

「世代交替」變藍營紛擾　國民黨團向年輕議員嚴肅喊話

夏立言將見「統戰規劃師」王滬寧　綠：他應明確傳達台灣主流民意

夏立言親揭赴陸3大目的！　怒斥綠「朝貢說」：汙衊又自貶身價

土耳其震災「屍體丟路邊數小時」　救援太慢！家屬徒手搬瓦礫找人

籃網小將湯瑪斯連3場飆破40分！創聯盟「史上最年輕」紀錄

貨款進私人帳戶避稅「行之有年」　大洋橋果董座涉逃稅3593萬

為何連任議員後又喊選立委？　徐巧芯曝原因：願承受落跑批評

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很出名

快訊／台灣搜救隊抵災區　8樓建物「1到3樓直接不見」驚悚畫面曝

蔣少宏提薪資仲裁　丁仲緯：期待比較高

隋棠若戰下去「2大隱憂曝光」　PTT推搬到這裡：不怕吵到樓下

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應

【即時民調 】隋棠遭控擾鄰　 您覺得誰有理

政治熱門新聞

外交部開土耳其賑災捐款專戶　援款增至6021萬

首批40人搜救隊抵土耳其　林右昌曝報到中心最新畫面

燈會站位表曝光！柯文哲原本竟不是最邊邊　議員爆：是蔣市府要求的

第二批土耳其搜救隊　台灣最早宣布馳援

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

台灣第二批搜救隊土耳其援助　陳建仁：展現Taiwan can help精神

遭陳柏惟嗆沒水準　徐巧芯轟「少扯國民黨」：沒水準的是你跟你堂哥

燈會對比照曝！台北燈會遭嗆「醜」　呱吉批：不要做帶風向的批評

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

小提燈爭議　北市多採購2萬盞已全發完

快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨聲明曝3Q退黨內幕

志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

國安會官員傳對海關拍桌咆哮　總統府啟動調查「屬實就懲處」

更多熱門

相關新聞

夏立言訪陸2項活動曝光

夏立言訪陸2項活動曝光

中國國民黨副主席夏立言訪陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日宣布證實，夏立言將參與兩場兩岸交流活動。談到民進黨批評夏立言訪陸是「誤判情勢。」朱鳳蓮則回批民進黨，「不要一步一步把台灣推向危險的境地，是對台灣社會主流民意的脅迫，是對台灣最大利益的威脅。‌」

夏立言今訪陸　黃暐瀚分析一關鍵：可能成為包袱

夏立言今訪陸　黃暐瀚分析一關鍵：可能成為包袱

非徐巧芯PK費鴻泰的問題！　她批藍營議員都選上就「落跑」選立委

非徐巧芯PK費鴻泰的問題！　她批藍營議員都選上就「落跑」選立委

賴清德改革承諾　綠中執會明討論「學倫機制」

賴清德改革承諾　綠中執會明討論「學倫機制」

柯建銘指夏立言訪陸時機敏感　「國民黨候選人都要給中國審核？」

柯建銘指夏立言訪陸時機敏感　「國民黨候選人都要給中國審核？」

關鍵字：

國民黨民進黨夏立言鄭文燦梁文傑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面