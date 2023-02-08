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大陸 大陸焦點 特派現場

27歲單身女博士染梅毒！醫揪中鏢途徑「近期洗牙」　發文引爭議

▲▼牙醫,拔牙,蛀牙,牙周病,牙痛,洗牙,牙齒檢查,口腔。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女博士感染梅毒，懷疑是因為洗牙。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

抖音名為「醫路向前巍子」的網紅醫生日前發布了一段「科普」影片，提醒網友不可為省事圖便宜去不正規的醫療機構洗牙。影片中，他詳細講述了自己接診過的一名27歲單身女博士，生活中本來潔身自好，卻疑似因洗牙感染了梅毒。不過，該說法也被其他醫生發文打臉，認為「可能性非常低」。

據《紅星新聞》報導，影片中，「醫路向前巍子」表示，這名女博士每年都例行體檢，此前一直很健康，直到今年收到了疾控中心的通知，才知道自己感染了梅毒。

網紅醫生解釋稱，梅毒主要通過血液、母嬰、性傳播。追問之下，這名女博士回憶稱，自己近期只去洗過牙，而潔牙的機構是一家小診所。根據這名女博士的描述，「醫路向前巍子」在影片中表示，「我覺得她傳染梅毒就是因為這個洗牙。」

截至2月7日，「醫路向前巍子」發布的上述影片已獲得超124萬按讚，評論數也近17萬。不少網友在評論區表示，「看完影片後不敢再去潔牙。」

一時激起千層浪，「醫路向前巍子」上述影片發布後，也引來不少其他醫學網紅發布「闢謠」影片。其中，認證為「北京安貞醫院心外科主治醫師」的白辰醫生就在近期發布影片澄清，「因潔牙感染梅毒的可能性非常低。」他指出，在其接觸的梅毒感染者中，也有人認為自己是因為打耳洞、紋眉、洗牙等行為感染梅毒，「但最後大多數感染都因性傳播導致。」

「醫路向前巍子」的抖音主頁顯示，認證的身分為北京大學第一醫院密雲醫院急診外科醫師。目前他已發布了1469個影片，內容涉及中醫科普和急救知識分享等，粉絲數量也超過了2400萬。

北京市密雲區委宣傳部官網顯示，「醫路向前巍子」實際身分是北京大學第一醫院密雲醫院急診外科醫生高巍。根據官網介紹，高巍自2008年7月參加工作，曾在密雲區第二人民醫院工作7年，2015年調到密雲區醫院急診外科，工作之餘在2017年創立「醫路向前巍子」自媒體，也是北京電視台BTV科教健康北京常駐嘉賓。

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