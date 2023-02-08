不倒翁正妹引爆遊客朝聖！3年後近照遭毒舌「顏值暴跌」本尊回應

▲西安不倒翁女孩近照（右）被指和3年前（左）差很大。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省西安市90後女孩馮佳晨是景區大唐不夜城的一名演員，3年前因在景區表演「唐妞不倒翁」而爆紅，當時，許多遊客為了來看馮佳晨表演，甚至一度擠斷3根隔離帶。疫情後景區遊客人數大減，馮佳晨也一度淡出大眾目光，之後結婚生娃。近日，有網友拍到她的近況，被指顏值暴跌。

馮佳晨是西安大唐不夜城扮演「唐妞」不倒翁的演員，因一段「大唐女子絕美牽手」的影片3年前在網路上爆紅。影片中，她扮演的「唐妞」穩穩地運作不倒翁底座，身姿輕盈宛如隨風搖擺，輕舞羅扇極具風韻，一顰一笑將唐朝美人的嫵媚嬌羞演繹得淋漓盡致。

近日，陝西西安有網友PO出馮佳晨3年前和最近的影片對比，稱她生育後膠原蛋白流失，盡顯老態。不少網友看了近照，直呼不敢結婚生娃。

▲先前許多遊客為了來看馮佳晨表演，甚至一度擠斷3根隔離帶。（圖／翻攝自影片）

2月7日，當事人馮佳晨在個人微博帳號「皮卡晨吖」回應稱，陽康後為了工作有時加班熬夜到凌晨5點，白天還要演出和拍攝，狀態差很正常。但有些人利用這個事情販賣婚姻和生育焦慮，甚至被用來打廣告賣醫美產品。

她表示，結婚和生育是自己的選擇，不想被利用來傳播婚姻和生育焦慮。

大批網友看後認為，「不倒翁小姐姐，已經結婚生子，但依然沒有離開大唐不夜城，繼續在給遊客們表演，太敬業了，不要利用這個販賣婚姻與生育焦慮，沒有人能永遠18歲，歲月會在每個人的臉上留下痕跡」、「在自媒體上，公開評論某位女演員的相貌和身材，似乎已成為名正言順的事情。其實這樣的行為，真的是不文明的，缺少教養的」。