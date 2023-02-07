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泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber兼插畫家泥泥（Janie、泥泥學姐）擁有F罩杯的魔鬼身材，日前她應粉絲要求示範近期很流行的Sigma face「西格瑪表情」，對著鏡頭皺眉、嘟嘴、拋媚眼，表情相當逗趣可愛。

泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

▲泥泥擁有甜美臉蛋、魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／janie.lin，下同。）

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泥泥在Instagram上傳一段短片，只見她上半身穿著黑色上衣，胸口的部分為黑色薄紗，大秀F級美胸，下半身則穿著短裙搭配透膚黑絲襪，並對著鏡頭皺眉、嘟嘴、拋媚眼，「西格瑪表情來了！喜歡嗎？」

泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

▼▲泥泥示範Sigma face。

泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲（圖／翻攝自Instagram／janie.lin）

影片公開後，粉絲們紛紛留言大讚泥泥可愛，「泥泥好適合Sigma face」、「我是女生，但妳這種可愛的拋眉眼，我可以」、「親到我的心了」、「親親、拋媚眼、薄紗、黑絲、短裙都還好啊，可是加上可愛的妳就很好」；也有少部分網友無法理解笑點並表示，「不懂為什麼好笑」、「這是啥表情」。

Sigma face最早是由抖音網紅Argenby開始表演的，他參考電影《美國殺人魔》男主角克里斯汀·貝爾的表情，對著鏡頭將各種表情融合在一起，看起來十分魔性，因而在網路上爆紅。

@argenby Tutorial to sigma face #sigma ♬ WORTH NOTHING - Fast & Furious: Drift Tape/Phonk Vol 1 - TWISTED
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