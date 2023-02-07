「正能量女神」網美爆偷吃人夫　裝無辜讓法官失望：藉口天馬行空

▲被稱為「散發正能量女神」的網紅不認偷吃人夫舊事，讓法官也搖頭。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者黃哲民／台北報導

北市一名被網媒吹捧為「散發正能量」的外拍網紅鄭女，2020年仍任職科技業管理師時，與已婚周姓男同事不倫戀長達2年，且2人親暱出遊照片，被人故意用與周男同名同姓的帳號傳給正宮爆料。事後，周男向妻子坦白，反遭鄭女嗆聲「不會打死不承認喔」、「隨便掰一個人就好」，成為正宮提告求償200萬元的鐵證之一。士林地院認定鄭女用各種「天馬行空、荒誕不經」藉口推諉狡辯，持續造成正宮二度傷害，判她須賠20萬元，可上訴。

法官在判決理由指出，台語俗諺有云「仙人打鼓有時錯，腳步踏差誰人無」，鄭女有碩士學位、原在知名科技大廠擔任年薪約100萬元管理師，「風光無限、堪稱人生勝利組」，或因近水樓台、日久生情而與周男發生不倫戀，「本屬幽微之人性脆弱，尚非十惡不赦之過」，只要認錯迷途知返，還可亡羊補牢。

法官失望表示，為保全雙方名聲，苦心孤詣安排雙方面對面調解、企圖創造圓滿落幕雙贏結局，何況鄭女已轉型網紅，被部分網媒包裝成「散發正能量的女神」，有數萬粉絲追蹤，前景一片看好，鄭女卻一再佯做無辜、堅詞否認，用各種「天馬行空、荒誕不經」藉口推諉狡辯，毫無悛悔歉疚之意，更持續造成正宮二度傷害，以致不得不以判決收場，「實屬憾事」。

▲鄭女離開科技業轉型外拍網紅，靠火辣身材圈粉數萬。（示意圖／翻攝pixabay網站）

本案源於周妻2020年10月間，突然收到1個和丈夫同名同姓的臉書帳號主動傳來丈夫與鄭女親暱出遊照片，上頭還加註「宜蘭基隆二日遊幸福」、「三週年」、「還是愛妳」等字句，正宮向剛慶祝結婚4週年的丈夫求證，周男眼見紙包不住火、一五一十全招認，包括鄭女當時是他同事，2人地下情已2年到3年、平常鄭女會喊他「寶寶」、「老公」等語。

正宮心碎提告，向鄭女求償精神慰撫200萬元，但為維繫婚姻家庭，正宮放棄追究丈夫和鄭女有無上床，僅限於2人不正當交往、逾越一般人所能容忍範圍，已侵犯她的配偶權。

鄭女到案一概否認，聲稱和周男是不同部門同事，周男2018年10月主動追求，她沒答應，後來得知周男已婚，更與對方保持距離，僅維持必要業務聯繫，不料2020年10月間，周男來電套話製造2人有婚外情的錄音檔。鄭女聲稱，和周男對話稱呼「寶寶」只是網路流行語，至於問周男「老公要陪我騎腳踏車嗎」則是誤傳訊息，因她當時已有穩定交往對象。

不過法官勘驗周男提供與鄭女的對話錄音顯示，鄭女被周男質問知不知道是誰騷擾正宮，淡定回稱是她朋友做的，她平時就會把跟周男交往、出遊的事情與照片，傳到自己朋友群組分享，「因為我心情不好啊」，但聽到周男表示已向正宮招認一切，鄭女急忙追問「現在是怎麼樣？為什麼要把我講出來！」

周男解釋自己從沒向外人說過姦情，但妻子收到的照片「都清清楚楚」，鄭女氣急敗壞嗆聲「你不會打死不承認喔」、「隨便掰一個人就好，把我這個人名講出來做什麼」，周男吐槽「為什麼要這樣子搞我？妳自己說你拿得起放得下！」鄭女再嗆「她(正宮)要告我你們也不好過」、「你有跟她說一開始是你自己接近我的嗎？」、「反正你不要講一些對我不利的，可以嗎？」

周男表明已答應老婆不再跟鄭女見面，拒絕鄭女要求當面講清楚，鄭女連忙挽留「什麼意思啊？所以我們連朋友都不是了？這輩子也不會再聯繫了？」、「現在就來這邊樓梯直接講完會怎麼樣？你有什麼好怕的，我是會綁住你嗎？」周男選擇掛電話，鄭女還噴了一句「傻眼」。

法官認定鄭女不但沒跟周男保持距離，反而互動親暱，若2人真無曖昧，鄭女應當在對話中嚴加駁斥周男栽贓，但鄭女卻嗆周男「隨便掰一個人就好，把我講出來做什麼」、「你不是應該要先保護我嗎？這件事情我們兩個都有責任耶」，言談中仍對周男眷戀不捨，出庭所辯均屬事後避重就輕、冀求卸責之詞。