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人妻連生5對雙胞胎！尪養不起怒喊「不正常」離家...她卻不後悔

非洲烏干達一名女子，連生了5對雙胞胎。（圖／翻攝自NTV Mwasuze Mutya臉書）

▲非洲烏干達一名女子，連生了5對雙胞胎。（圖／翻攝自NTV Mwasuze Mutya臉書）

圖文／CTWANT

根本是奇蹟！非洲烏干達有一名人妻，去年生下第5對雙胞胎，孩子愈來愈多，讓丈夫大發雷霆，拋妻棄孩離家，因為他覺得自己沒有能力再撫養他們，痛斥：「這不正常！」

綜合外媒報導，女子格洛麗雅（Nalongo Gloria）過去已生了4對雙胞胎，當她再次懷上雙胞胎時，丈夫認為太過分了，並趕她回家，「如果妳不能只生一個孩子，我就沒辦法養」，還痛罵她不正常。格洛麗雅和家人失去聯繫，不知該何去何從，只好前往坎帕拉做女傭。

丈夫一氣之下離家出走。（圖／翻攝自NTV Mwasuze Mutya臉書）

▲格洛麗雅泣訴，丈夫一氣之下離家出走。（圖／翻攝自NTV Mwasuze Mutya臉書）

沒想到才過3天，格洛麗雅回家時，卻發現丈夫不見了，從此再也沒有他的消息。而她則一個人努力工作，養活自己的孩子，即使如此她仍不後悔生這麼多，「我知道丈夫不喜歡，但我不能拋棄他們，我永遠不會離開我的孩子，無論事情變得多麼困難」，同時相信上帝的安排。

格洛麗雅透露，她最大的一對孩子已經搬走，還有一個孩子夭折，目前還有7個孩子和她生活在一起，沒想到因為快付不出房租，被房東要求搬走，「我不想要妳還有妳的任何行李」，因此她必須趕快找新家，否則和孩子可能要流落街頭。

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