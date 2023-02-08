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土耳其屁孩！打電話向地震遇難者「惡作劇」：來救你們　下場慘了

屁孩打電話向地震遇難者「惡作劇」：來救你們　下場慘了

▲ 有青少年打電話向地震遇難者惡作劇。圖為救援隊在廢墟中搜尋。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

土耳其6日發生7.8大地震，目前2國至少有7200人罹難，搜救隊仍在極力搶救中。而一位青少年打電話向地震遇難者惡作劇，他嘲笑的說，「我們來救你們。」錄音檔在網路上流傳引發爭議，事後警方將他逮捕。

《KARAR》報導，卡赫拉曼馬拉經歷過2次大地震，搜救團隊仍在找尋廢墟底下的遇難者，一名17歲的青少年，故意打電話給廢墟下的人，說他會去救他們。從錄音中可見，他邊講還邊嘲笑，行為令人髮指。

據了解，惡作劇的青少年被安納托利亞首席檢察官辦公室拘留，在警方完成手續後他被轉交給安納托利亞法官審判，最後被依「向公眾公開誤導性訊息」的罪名被逮捕。青少年在法庭上辯稱，「我做出這樣的行為，因為有人威脅我，我沒有犯罪意圖，不希望發生這樣的事情。我不認為這是我的錯，但我仍然後悔。」

《Türkiye Gazetesi》報導，當社群媒體上網友聽到這醜聞的錄音檔，紛紛表示，「這是一種不人道的行為」、「逮捕這些粗魯的人」。據了解，青少年名為阿爾通巴斯（Selman Altunbaş），他將地震遇難者召集到廢墟下並取笑他們。

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