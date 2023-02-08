土耳其2強震把新大樓震出裂痕　無良建商派員工「粉飾太平」

▲土耳其建商企圖用石灰掩蓋大樓表面的裂痕，引起不少網友憤怒。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

土耳其南部邊境城市加濟安泰普省（Gaziantep）於6日凌晨4點17分（台灣時間早上9點17分）時接連發生2次強震，目前已知地震在土耳其與敘利亞2地造成了7826人死亡。而現在有消息傳出，土耳其阿達納（Adana）一處新蓋好的大樓，因為地震的關係被震出許多裂痕，但建商第一時間不是想要修補大樓，而只是派遣工人塗抹外牆，企圖「粉飾太平」。

根據《karar》報導指出，在這次地震之後，土耳其第四大城市阿達納當地也是損失慘重，當地不僅是既有的建築物受到損害，許多建商才剛蓋好的新建築物也在這場天災中損失慘重。而目前就有當地的網友目擊到，在地震過後，有一家建築公司剛蓋好的大樓外牆牆面上就出現許多裂痕，讓人看的是怵目驚心。

透過影片也可以看到，這些裂痕主要是出現在大樓4至6樓的外牆上，如果裂痕再深一點，很有可能整棟大樓都會倒塌。但是之後網友又看到，這間建商並沒不是選擇加固、拉起封鎖線，而是派遣員工直接登上外牆，企圖用塗抹石灰粉的方式掩蓋掉大樓外牆的裂痕，可以說是名符其實的「粉飾太平」。

目前尚不清楚這間建商的名稱，但相關的影片都已經在推特上四處流傳，不少土耳其的網友看到影片後也十分憤怒，直言表示「地震都已經這麼嚴重了，還是沒法學到教訓嗎？」

綜合外媒報導，目前已知這起地震造成7826人死亡、35,626人受傷，其中土耳其5894人死亡、3萬1777人受傷；敘利亞政府控制區812人死亡、1449人受傷；敘利亞民兵控制區1120人死亡、2400人受傷。

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