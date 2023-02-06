柯文哲率民眾黨團拜會游錫堃　喊話：不用「下架」做仇恨動員

▲柯文哲率民眾黨立委拜會游錫堃。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲今（6）日率領民眾黨立委到立法院拜會立法院長游錫堃，除了感謝游錫堃過去在朝野協商、主持院內活動時，秉持議長中立的角色外，他也提到，政黨競爭不應該只存在零和關係，若想方設法只想用「下架」做仇恨動員，終究會陷入相互攻訐的負面情緒，把路愈走愈窄。

柯文哲表示，今日下午他率領民眾黨立委到立法院拜會游錫堃，首先他要感謝游院長過去在朝野協商、主持院內活動時，秉持議長中立的角色，讓民眾黨充分表達在野黨的訴求，他提到，游院長也對於民眾黨立委積極提出符合人民福祉、國家利益的法案的問政表現，給予極大肯定。

「為了台灣，團結一切可團結的力量」，柯文哲強調，我們共同生活在這片土地上，政黨競爭不應該只存在零和關係，而合作更可以帶動進步，只要大家認同「不因短期利益犧牲長期利益、不因少數利益犧牲多數利益、不因政黨利益犧牲國家利益」的理念，台灣就能朝向正確進步的方向邁進。他指出，相反的，若想方設法只想用「下架」做仇恨動員，終究會陷入相互攻訐的負面情緒，把路愈走愈窄。

「今日一步，是好的一步」，柯文哲提到，民眾黨所有民意代表都將秉持理性、務實、科學的態度理性問政，以民為本，促進台灣民主深化、共融共榮。