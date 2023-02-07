家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準公托補助」　最快下半年上路

▲蔣萬安7日拍板，針對準公共托嬰中心、居家托育人員的兒童，加碼多補助1000元。圖為示意圖，非北市準公共托嬰中心畫面。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

為減輕家長經濟負擔，台北市長蔣萬安7日拍板，準公共托嬰中心（簡稱準公托，0至未滿3歲童）及居家托育人員的兒童，加碼友善托育補助1000元，從現行每月補助4000元提升至5000元、第二胎以上兒童從每月6000元提升至7000元，拚最快今年下半年上路，讓家長一年可省下1.2萬元。

蔣萬安7日上午於台北市政府召開市政會議，並由社會局進行簡報。而蔣萬安在會中拍板，針對公共托嬰中心部分，112年起取消稅率限制（意即不排富），大公托每月收費1萬1000人，中央補助5500元、北市再友善托補2500至4000元，因此家長自付約3000元；小家園（公共托育家園）每月收費1萬4500元，加上中央準公托補5500元、友善托捕2500至4000元，家長自費約5000元，上述預估1712人受惠。

至於準公共化托嬰中心，除了中央準公托補助8500元，北市從現行每月友善托捕4000元（第二胎以上6000元），再多加碼1000元，預估家長自付托育費用保母6000元至7500元，預估近6000人受惠。蔣萬安今日拍板後，將請社會局研擬配套措施，並送議會4月開議審查，待通過後即可上路，拚最快今年下半路上路。

▼台北市友善托育補助再加碼。（圖／台北市政府提供）