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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／回應賴清德改革承諾　民進黨中執會明討論「學倫機制」

▲▼民進黨新任黨主席賴清德於今日(2/1)民進黨中執會召開前對外發表談話，並由新任祕書長許立明介紹黨籍幹部。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席賴清德宣示積極杜絕黑金、徹底解決學倫問題。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德接任黨主席後，宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題。據了解，民進黨8日中執會已將「為針對學倫問題討論本黨機制案」列入討論事項，並將邀請民進黨立法院黨團總召柯建銘進行專題報告，說明攸關杜絕黑金參政的《公職人員選舉罷免法》修正草案。

民進黨去年九合一選舉大敗，新竹市前市長林智堅在選舉期間遭控論文涉抄，接連被台大及中華大學撤銷碩士學位，當時時任黨主席的總統蔡英文表態支持林智堅，引發輿論譁然，被指為左右選情的關鍵因素之一。

而賴清德接任黨主席時曾發表談話，揭示4項革新目標，宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題，任何與黑金相關的人或事，民進黨將落實排黑條款、廉政條例，也要以程序原則建立制度，審視民進黨候選人的學倫問題，要求所有從政同志誠實面對，用真實和能力解決民眾的問題。

據指出，為積極處理學倫問題，民進黨中執會明天將討論「為針對學倫問題討論本黨機制案」。此外，民進黨中執會也邀請柯建銘進行專案報告，說明《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》以及《組織犯罪防治條例》修法緣由、內容、進度及期程。

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