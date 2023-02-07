快訊／民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台南市議會正副議長選舉賄聲賄影，民進黨主席賴清德上周主持中執會時，將遭控涉賄的議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會，且建議處停權處分。中評會7日以共識決決議，予以最重停權3年的處分；至於是否影響未來議員連任，中評會主委賴瑞隆說明，將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票事實，就依照「黨章」及「廉政條例」做處理。

民進黨今天下午召開第五次中央評議委員會會議，進行台南市正副議長選舉爭議案裁處，並於會後舉行記者會對外說明結果，除了擔任主委的賴瑞隆外，身兼中評委的高雄市議員黃文益亦與會。

賴瑞隆說明，檢調在1月3日大動作搜索，並且傳喚邱莉莉、林志展兩位同志，分別以50萬及20萬交保候傳，隨後在2月7日再次傳喚，分別以150萬及120萬交保，這嚴重影響民進黨的聲譽，因此，邱莉莉、林志展已於1月9日自請停權處分，1月11日前往中央黨部廉政委員會說明，今天再次提出書面聲明，表示接受停權的處分。

賴瑞隆指出，今天11位中評委有9人出席，經過1個小時的討論，為了維護民進黨的聲譽，符合人民對民進黨的期待，中評會依據「黨章」第29條規定，黨員之言行有違背黨章決議或破壞民進黨名譽的情勢者，民進黨得予以評議並裁決適當之處份，決議將邱莉莉、林志展予以停權3年，等待司法調查結果出來後再做處置。

賴瑞隆說，今天主要的討論就在於停權及除名兩者，中評會認為在黨的紀律部分應該高於司法，因此處以最重的停權3年處分，至於是否除名，因為中評會無法像檢調掌握這麼清楚，待司法有更明確結果後，會做另行處置。

媒體詢問，停權3年並不影響當事人爭取連任，是否讓外界覺得民進黨在「打假球」？賴瑞隆說，請各位放心，這是一個重大的司法案件，一定會在很快的時間有明確處置，若是涉及賄選，除名是一定會的。