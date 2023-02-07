直擊／備戰南投立委補選　鄭文燦、黨團幹部赴民進黨密商

▲行政院副院長鄭文燦今天中午12點28分左右低調前往中央黨部。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選在即，由於此役是民進黨主席賴清德上任後首戰，全黨嚴陣以待，除了由副秘書長黃建嘉率領輔選團隊進駐，《ETtoday新聞雲》7日下午直擊，行政院副院長鄭文燦低調前往中央黨部開會，據悉，包括黨秘書長許立明、立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長吳淇銘等人均與會，會中聚焦如何襄助蔡培慧等內容。

賴清德日前下達動員令，希望在南投縣立委補選中將士用命，除了要取得勝選，最重要的是希望可以重新贏得人民的信任，並由黃建嘉率領中央黨部輔選團隊組成「陪慧團」，全力協助蔡培慧，賴清德周末也親自前往南投縣，陪蔡培慧跑行程，拉抬其選情。

另一方面，蔡培慧今天上午在「女力做慧挺」立委林靜儀、黃秀芳兩人陪同下，前往南投縣選委會抽出幸運1號。她說，南投縣值得更好，必須有深入了解各鄉鎮需求、以大格局擘劃南投產業發展，有能力向中央爭取資源的立法委員服務南投，有蔡培慧的專業問政，南投絕對能夠一馬當先、一心一意為南投爭一口氣。

▲南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧今在南投縣選委會抽中1號。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）