　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡培慧抽中1號：為南投爭一口氣　綠營酸對手「為兒子爭一口氣」

▲南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧（中）今由立委林靜儀、黃秀芳陪同，於南投縣選委會抽中1號。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

▲南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧（中）今由立委林靜儀、黃秀芳陪同，於南投縣選委會抽中1號。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選在即，代表民進黨參選的蔡培慧今天在同為女性從政的立委林靜儀、黃秀芳陪同下，前往南投縣選委會抽中1號；蔡培慧表示，南投值得更好，必須有深入了解各鄉鎮需求、以大格局擘劃產業發展，也具備能力向中央爭取資源的立委來服務，有她的專業問政，南投絕對能夠「一馬當先」、「一心一意」為南投爭一口氣。

第10屆立委南投縣第2選舉區缺額補選候選人號次抽籤，今天由選委會代理主委洪瑞智主持，4位候選人中除魯昱君未到場、委託張念文代表外，其餘均順利完成程序，抽籤結果為1號蔡培慧、2號林明溱、3號魯昱君、4號陳聰鑑。

▲第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選今天進行候選人號次抽籤。（圖／南投縣政府提供）

▲第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選今天進行候選人號次抽籤。（圖／南投縣政府提供）

綠營南投黨公職包括黨部主委蔡銘軒、名間鄉長陳翰立，以及縣議員吳棋楠、沈夙崢、王秋淑和前縣議員賴燕雪，連同南投市民代表沈啟修、曾億弘等都出席團結力挺蔡培慧，隨後安排車隊掃街。

剛從美國返台的林靜儀表示，雖然重感冒，仍堅持回南投陪好姐妹蔡培慧抽籤，希望鄉親能像關注她投入中二選區補選時一樣給予全力支持、贏得勝選；林靜儀說，自己與蔡培慧認識多年，不論是學校操場跑道、農水路或中興新村活化，尤其是促成國立中興大學在南投市成立分校，對育才留才都奠定良好基礎。

▲▼林靜儀（前排左）等人陪蔡培慧車隊掃街造勢。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

▲▼林靜儀（前排左）等人陪蔡培慧車隊掃街造勢。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

▲南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧今在南投縣選委會抽中1號。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

林靜儀強調，蔡培慧提出許多政見都在為南投產業攬才、累積實力，從政是為南投爭一口氣，不像對手林明溱卸任縣長後說了多次不選，卻為了幫民調落後的兒子參選鋪路，而不顧黨內初選結果背信參選，「是在為兒子出一口氣、在為兒子找頭路」，盼民眾睜大雙眼，選擇真正為公共利益努力的蔡培慧。

黃秀芳則表示，與蔡培慧、林靜儀同為第9屆國會同事，而彰化跟南投都是農業縣，3人有感偏鄉及農村資源匱乏，成功推動《偏遠地區學校教育發展條例》，為彰投及各偏鄉教育減輕許多負擔；也是女性立委的蔡培慧競總主委羅美玲，也透過影片表達對蔡培慧的祝福。

ET快訊
NIKE官網限時5折起！　熱門鞋款現省近2千
小中風後首露面！　連戰「滿頭白髮」：我已無愧國家民族
捷運站出口驚見「人生一條龍服務」！　網笑：生老病死都在這
快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨曝3Q退黨內幕
快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中
土耳其當地「0°C」！　台灣國家隊「踏雪轉機」畫面曝
快訊／警開4槍射破輪胎！　嫌犯翻車受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

盧秀燕南下弔唁星雲大師！細數佛光山很照顧中市府：祝他一路好走

夏立言赴陸遭酸「維尼追星團」　朱立倫：綠不也希望對話交流嗎

藍白質疑全民共享方案補貼台電　他酸：在野黨若主張漲電價可直接講

蔡培慧抽中1號：為南投爭一口氣　綠營酸對手「為兒子爭一口氣」

麥卡錫不來台灣　蕭美琴：對方沒有提具體規劃

星雲大師圓寂　呂秀蓮致悼：盼大師的佛法「點亮兩岸和平明燈」

蕭美琴：間諜氣球震撼美國社會　更理解台灣人的感受

小中風後首露面！連戰喊「我已無愧國家民族」　連方瑀大方獻吻

被點名出戰「士林大同」區　羅智強婉拒：必須顧慮團隊和家人

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

盧秀燕南下弔唁星雲大師！細數佛光山很照顧中市府：祝他一路好走

夏立言赴陸遭酸「維尼追星團」　朱立倫：綠不也希望對話交流嗎

藍白質疑全民共享方案補貼台電　他酸：在野黨若主張漲電價可直接講

蔡培慧抽中1號：為南投爭一口氣　綠營酸對手「為兒子爭一口氣」

麥卡錫不來台灣　蕭美琴：對方沒有提具體規劃

星雲大師圓寂　呂秀蓮致悼：盼大師的佛法「點亮兩岸和平明燈」

蕭美琴：間諜氣球震撼美國社會　更理解台灣人的感受

小中風後首露面！連戰喊「我已無愧國家民族」　連方瑀大方獻吻

被點名出戰「士林大同」區　羅智強婉拒：必須顧慮團隊和家人

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

吹時尚風！台北郵局「兔兔郵差包小提燈」詢問爆表　領取方式曝

烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

欠500萬賭債搶彩券行　逃新加坡衝賭場試手氣…贏3萬回台秒被逮

「皮蛇」上身痛不欲生　嘉榮呼籲接種「帶狀皰疹疫苗」

同居女外出買汽油！桃園縱火3歲女童殞命　媽90%燒傷插管搶救中

李國毅曝和老婆感情產生「巨大變化」　1歲愛女看到賀軍翔也叫爸　

民進黨堅持台獨又要和平保台？　連勝文：真懷疑蔡英文智商

三大法人賣超台股27.23億　法人：籌碼面有利多頭格局延續

周三享三人同行一人免費！板橋飯店Buffet二月限定優惠

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

年省1.2萬元！北市拍板加碼準公托補助

搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨聲明曝3Q退黨內幕

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

更多熱門

相關新聞

民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

台南市議會正副議長選舉賄聲賄影，民進黨主席賴清德上周主持中執會時，將遭控涉賄的議長邱莉莉、副議長林志展移送中評會，且建議處停權處分。中評會7日以共識決決議，予以最重停權3年的處分；至於是否影響未來議員連任，中評會主委賴瑞隆說明，將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票事實，就依照「黨章」及「廉政條例」做處理。

備戰立委補選　鄭文燦赴民進黨密商

備戰立委補選　鄭文燦赴民進黨密商

台南議長涉賄案　民進黨中評會今處理

台南議長涉賄案　民進黨中評會今處理

台日執政黨「2＋2」會議　擬23日實體舉辦

台日執政黨「2＋2」會議　擬23日實體舉辦

稱夏立言赴陸只為解決民生問題　朱立倫：早就知道民進黨會抹紅

稱夏立言赴陸只為解決民生問題　朱立倫：早就知道民進黨會抹紅

關鍵字：

立委補選南投縣第二選區民進黨蔡培慧抽籤林靜儀黃秀芳

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

手搖飲限時1天「珍珠奶茶買1送1」

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面