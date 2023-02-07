蔡培慧抽中1號：為南投爭一口氣　綠營酸對手「為兒子爭一口氣」

▲南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧（中）今由立委林靜儀、黃秀芳陪同，於南投縣選委會抽中1號。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選在即，代表民進黨參選的蔡培慧今天在同為女性從政的立委林靜儀、黃秀芳陪同下，前往南投縣選委會抽中1號；蔡培慧表示，南投值得更好，必須有深入了解各鄉鎮需求、以大格局擘劃產業發展，也具備能力向中央爭取資源的立委來服務，有她的專業問政，南投絕對能夠「一馬當先」、「一心一意」為南投爭一口氣。

第10屆立委南投縣第2選舉區缺額補選候選人號次抽籤，今天由選委會代理主委洪瑞智主持，4位候選人中除魯昱君未到場、委託張念文代表外，其餘均順利完成程序，抽籤結果為1號蔡培慧、2號林明溱、3號魯昱君、4號陳聰鑑。

▲第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選今天進行候選人號次抽籤。（圖／南投縣政府提供）

綠營南投黨公職包括黨部主委蔡銘軒、名間鄉長陳翰立，以及縣議員吳棋楠、沈夙崢、王秋淑和前縣議員賴燕雪，連同南投市民代表沈啟修、曾億弘等都出席團結力挺蔡培慧，隨後安排車隊掃街。

剛從美國返台的林靜儀表示，雖然重感冒，仍堅持回南投陪好姐妹蔡培慧抽籤，希望鄉親能像關注她投入中二選區補選時一樣給予全力支持、贏得勝選；林靜儀說，自己與蔡培慧認識多年，不論是學校操場跑道、農水路或中興新村活化，尤其是促成國立中興大學在南投市成立分校，對育才留才都奠定良好基礎。

▲▼林靜儀（前排左）等人陪蔡培慧車隊掃街造勢。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

林靜儀強調，蔡培慧提出許多政見都在為南投產業攬才、累積實力，從政是為南投爭一口氣，不像對手林明溱卸任縣長後說了多次不選，卻為了幫民調落後的兒子參選鋪路，而不顧黨內初選結果背信參選，「是在為兒子出一口氣、在為兒子找頭路」，盼民眾睜大雙眼，選擇真正為公共利益努力的蔡培慧。

黃秀芳則表示，與蔡培慧、林靜儀同為第9屆國會同事，而彰化跟南投都是農業縣，3人有感偏鄉及農村資源匱乏，成功推動《偏遠地區學校教育發展條例》，為彰投及各偏鄉教育減輕許多負擔；也是女性立委的蔡培慧競總主委羅美玲，也透過影片表達對蔡培慧的祝福。