麥卡錫不來台灣　蕭美琴：對方沒有提具體規劃

▲駐美代表蕭美琴。（圖／翻攝自共訊）

記者呂晏慈／台北報導

外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）有意訪台，但他3日回應沒有任何排定訪問台灣的行程。對此，我駐美代表蕭美琴7日說，「目前對方辦公室並沒有向我們提出他有什麼具體的規劃」，她也不太好替麥卡錫表述他的想法，但是麥卡錫有一些公開的講話，這些大家可以參考。

蕭美琴近日低調返台述職，今日已與行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮等人見面，就台美工作業務進行意見交換，並於今天下午接受媒體訪問。

媒體關注，麥卡錫是否有規劃訪台一事，蕭美琴表示，「目前對方辦公室並沒有向我們提出他有什麼具體的規劃」，她也不太好替麥卡錫表述他的想法，但是麥卡錫有一些公開的講話，這些大家可以參考。

另對於共和黨籍眾議員魏特曼日前透露，新成立的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」也打算在台灣舉行聽證會，蕭美琴說明，有注意到有國會議員有這方面的發言和想法，但是目前並沒有正式的提出具體的規劃，長期來講，很歡迎國際的朋友們來台灣訪問互動，至於互動的形式，過去的形式都是很好的形式，這個傳統都會繼續延續下去。

此外，有媒體關注台美21世紀貿易倡議的談判時程，蕭美琴說，這部分比較適合由貿易談判辦公室來回應，但是，整個談判的時程一直都很順利的在進行，美方非常重視該談判的規劃，有非常龐大的談判團隊來做意見交換，在前一輪是由台灣的團隊去到美國，大家都很認真看待如何深化雙邊經濟貿易關係，相信在不久的未來，能夠看到一些很正面的進展。

媒體追問，蕭美琴此次訪台與行政院政務委員鄧振中見面，是否是因為有些上次沒辦法解決的意見，需要當面溝通？蕭美琴表示，這次約幾個相關的部會，都是因為是很重視的業務，不是因為有發生什麼問題才要約，是就整體的工作進程來交換意見，至於談判進程的細節，還是由貿易談判辦公室做說明，有一些議題已經取得高度共識，希望這些有共識的議題能夠往前走下去。