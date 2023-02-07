救護車鳴笛「還是有車不讓」！　急診醫曝台灣交通1實況籲：讓一下

▲醫師也遇到車子不讓救護車，甚至插到前面的情況。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣交通亂象已成為另一種「台灣印象」，受到國際媒體關注，更形容成「行人地獄」。對此，急診醫師田知學也分享自己的經驗，某天臨時需要出勤，出車路上醫師也觀察著台灣在交通安全與禮讓救護的狀態。醫師坦言，「有進步」，但仍出現2情況，讓她忍不住呼籲，希望下次聽到相關救援的鳴笛聲，「讓一下」，只有幾分鐘，但你已經默默在幫助人了。

對於台灣的交通，許多人都有所感，而新聞也多次報導過救護車被擋道的情況，每每有類似新聞，都會讓不少人義憤填膺。田知學表示，自己偶爾也會需要上救護車去護送或接手急重症病人，前些日子正好臨時需要出勤，醫師當時在路上觀察台灣在這塊是否有進步。

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田知學總結，「是有進步」，但還是有車子不讓、或是硬插到救護車前面，「是幫救護車開路呢？還是狐假虎威？就不知道了。」醫師也說，也有可能他們真的有急事。

田知學表示，當天接到病人後，就和病人在後車廂，但必須處在極度鎮定和嚴肅的狀態，因為車上的裝備絕對沒有醫院齊全，很多東西要用別的方式處理，像是病人休克與否的監測方式，加上車內只有她一個醫護，但病人隨時都有可能猝死，在這種很容易讓人暈車的疾馳中，得要有立刻急救的準備。

田知學說，這也讓人了解119弟兄的高壓和辛苦，真的不是常人所能想像。或許會有人說，救護車可以全程鳴笛，但這是有法律規範的，符合條件才可以鳴笛，若濫用是會被處罰的。因此醫師呼籲，台灣的交通壅塞的確讓人煩躁，下次遇到救護車、警車或消防車等救援車輛鳴笛聲，「讓一下」，儘管只有幾分鐘，但你已經默默地在幫助人了。