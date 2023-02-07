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大陸 大陸焦點 特派現場

美拒還氣球碎片和設備　陸外交部：堅決維護正當合法權益

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲美軍擊落大陸無人氣球。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）於當地時間6日表示，美國正打撈中國氣球殘骸，供情報專家分析，沒有計畫把殘骸還給北京政府。對於外界提及，大陸是否對美提出歸還碎片的要求，大陸外交部發言人毛寧指出，「這個飛艇（氣球）不是美國的，是中國的。中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。」

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧強調，中國的無人飛艇是民用性質，完全是因為不可抗力誤入了美國的領空，這是個意外事件，沒有對美方的人員和國家安全構成威脅，「對於這一類的事件，美方本來應當以冷靜、專業、非武力的方式妥善處理，但是美方執意動用武力明顯是反應過度。」

氣球事件發酵以來，大陸官方先是由中共中央外事辦主任王毅親自與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）通話，就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行溝通。同時，大陸外交部也透過例行記者會向美國及外界喊話，無人氣球為民用性質，偏離航線為不可抗力導致的結果。

▲▼白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲美國白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）。（圖／路透）

不過，就在美軍擊落氣球後，大陸國防部立即做出回應稱，「美方動用武力襲擊我民用無人飛艇，這是明顯過度反應。我們對美方這一做法表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。」

大陸外交部副部長謝鋒則是向美國駐華使館提出嚴正交涉，他並強調，美方所作所為嚴重衝擊、損害峇里島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程，「中方對此堅決反對、強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢。中國政府正密切關注事態發展，將堅決維護中方企業的正當權益，堅決捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。」

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