拜會游錫堃　瑞士國會議員：來台傳達「民主必須獲勝」

▲游錫堃今天中午接見及款宴瑞士聯邦國會友台小組 。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃7日接見瑞士聯邦國會友台小組，國會友台小組共同主席莫麟納（Fabian Molina）致詞說，來到台灣，訪問團就是要傳達一個訊息，那就是「民主必須要獲勝」，因為唯有民主才能保證民主、自由、人權、法治以及多元的社會，而台灣過去曾受到威權主義統治，亦不斷受到中國攻擊，所以台灣正是最了解民主價值所在的地方。

游錫堃今天中午接見瑞士聯邦國會友台小組，訪團由友台小組主席社會黨下議員莫麟納（Fabian Molina）、綠黨下議員瓦德（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨下議員尼德格（Yves Nidegger）、社會黨下議員阿堤契（Mustafa Atici）及綠黨下議員波雪（Léonore Porchet）。

游錫堃表示，瑞士是台灣堅定的民主盟友，也是台灣長年來在歐洲重要的經貿夥伴，首先，他要感謝瑞士國會友台小組對台灣的堅定支持，訪團行前遭中國大使館嚴詞警告，但仍然堅定訪台，令自己非常感動。莫麟納主席致力於推動台灣與瑞士國會交流制度化，亦在瑞士聯邦國會下議院主導推動「加強瑞士國會下議院與台灣立法院合作」議案，是非邦交國中首度提出國會層級間加強合作的議案，將來若能通過，兩國國會合作將邁向新的里程碑。還有瓦德主席主導的「改善與台灣關係」議案，及在座各位議員先進們在國會多次以口頭及書面質詢台灣相關議題，深化了與台灣各領域的關係。

游錫堃稱，至今中國仍然妄稱擁有台灣主權，刻意謬用《開羅宣言》及聯合國2758號決議案做為台灣主權歸屬的依據，不過，《開羅宣言》只是二戰期間美中兩國所表達的戰時意願書而已，戰後由全球49個國家共同簽訂並於1952年4月28日生效的《舊金山和約》，才是正式處理台灣地位的國際法律架構。

游錫堃指出，根據《舊金山和約》第2條，日本放棄台灣、澎湖的一切權利、權利名義與要求，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣主權隸屬於中國。其後，台灣經過國會全面改選、總統直選、三度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。

莫麟納致詞時回應，台灣過去受到威權主義統治，如今也受到中國的攻擊，台灣是最瞭解民主的地方，而烏俄戰爭後，看到全球民主、和平受到影響，尤其在歐洲，所以，歐洲也背負使命，應聯合全球民主國家，希望可以預防這種事情再度發生，而國會在這之中，則扮演重要角色。