快訊／賴清德選總統副手？　蕭美琴：不評論政治話題

▲駐美代表蕭美琴今天接受訪問。（圖／翻攝自共訊）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴近期因公務返國，由於她被點名為副總統賴清德競選2024總統的副手人選，引發高度關注。對此，蕭美琴7日回應，她在美國時有媒體詢問這件事情，已經做了回應了，這次回台是為處理外交及台美之間的公務，「我想我不太適合在這邊去評論任何的政治話題」。

媒體追問，過去總統候選人們都會去美國「面試」，駐處這邊是否有相關規劃？蕭美琴說，對於未來的總統候選人，駐美代表處並沒有接到任何陣營提出特定需求或規劃，只能就過去曾經參與過總統候選人的訪美經驗來看，其實大部分都是各陣營自行安排，比較少透過駐處來做處理，現在也還沒有進入（總統選舉）時程上，並沒有跟美方特別就這個事情做討論。

媒體亦關注，如何看待賴清德對美相關論述？蕭美琴表示，她不評論政治話題，但就整體台美關係而言，美方一直很在意，台美關係是否在共享價值、共同利益上能夠穩健推動，這點很清楚，大家在努力守護台灣的民主自由，在推進美國和台灣之間就經濟、區域穩定上的合作，這點應該是美方期待總統候選人能夠在未來所能呈現的想法。她說，目前並沒有聽到美方各界針對台灣總統選舉做評論，現在整個國際的環境及情勢有很多挑戰，大部分的時間都在處理眼前許多重要的推案，以及因應未來整個國際情勢的發展，所要共同努力的目標。

此外，針對此次返台行程，蕭美琴說明，這次回台與外交部長吳釗燮及各單位，就台美工作業務進行意見交換，希望讓代表處在推動台美政策上，可以更掌握國內政策的方向，今天上午她前往拜會行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，也與吳釗燮做了很深入的意見交換。她說，其實自己前面幾任大使們也都有定期返台述職或因公務訪台，與各部會交換意見。

蕭美琴說，未來台美之間的工作上還有很多重要的事情要持續推動，這2、3年不管是在維持台海和平穩定，或者與美國之間雙邊經貿關係深化，還有國際的參與等，盼爭取更大的支持，這些都很穩健、一步步的在推動。

蕭美琴表示，她在美國已經快要3年了，尤其過去這年常常看到美國在台協會處長孫曉雅回美國，每次看到她都會詢問美方的制度，為什麼自己回台灣的機會相對比較少一點，去年10月她詢問外交部的規定，得知任滿兩年是可以回國的，此行是自己主動提出，由於去年底國內的長官們比較忙，加上後來又過年，因此挑此時回台，「這個背景很單純啦！」