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旅行忘帶吸乳器　四寶媽「脹到快著火」尷尬請老公代勞：連喝3天

旅行忘帶吸乳器　四寶媽「脹到快著火」尷尬請老公代勞：連喝3天。（圖／翻攝自TikTok／nellesworld）

▲四寶媽分享尷尬故事，引發關注。（圖／翻攝自TikTok／nellesworld

記者李振慧／綜合報導

美國波士頓32歲女子賈奈兒(Janelle McAloon)近來在網路上自爆，她和老公到波多黎各旅行時忘記帶吸乳器，由於母乳嚴重阻塞無法自行擠出，最後只好請對方幫忙吸出，就這樣餵對方喝了3天母乳，勁爆故事在網路上引發討論。

身為四寶媽的賈奈兒時常在網路上分享育兒生活，然而她卻突然在網路上自爆，在波多黎各旅行時，大部分時間都在餵老公母乳，勁爆影片立即在網路上吸引18多萬網友觀看。

許多網友好奇賈奈兒餵母乳原因，她後來解釋，因為度假時忘記帶吸乳器，只要一天沒有吸乳就覺得十分脹痛，感覺胸部像是著火一樣，才會請老公「幫忙」，她自己也覺得很尷尬。

許多網友笑稱，「老公也太幸福了吧」、「老公的夢幻假期」，不過也有網友質疑，賈奈兒為何不自己用手擠出，她則回應她真的努力嘗試過，但就沒有辦法，也有網友幫她說話，坦承自己也發生過類似的事，「我也遇過，人在絕望的時候真的會做出絕望的事情」。

@nellesworld The awkwardness was real… #motherhoodunplugged #momlife #nellesworld #AmazonSavingSpree original sound - Janelle & Joshua
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