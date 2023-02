美「天才兒童」9歲準備升大學！他跳級上課　高中不到3年就唸完

▲美國賓州男童巴洛根(David Balogun)年僅9歲已經完成高中學業,準備尋找想就讀的大學校系。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國一名天才兒童年僅9歲就取得高中畢業文憑。外媒報導,住在賓州的巴洛根(David Balogun)在疫情爆發前開始在家上網路課程,不到3年就以GPA 4.0的平均成績完成高中學業,目前也已修完1學期的社區大學課程,正在尋找未來想就讀的大學。巴洛根說,他以後想成為一名天文物理學家,研究黑洞與超新星。

根據「Insider」等美媒報導,9歲的巴洛根才花不到3年時間,就取得了賓州哈里斯堡(Harrisburg)里奇線上特許學校(Reach Cyber Charter School)的高中文憑,畢業時平均成績超過GPA 4.0,他特別喜歡探究科學、電腦工程領域,因此透過網路課程專注於理工學科(STEM)。

巴洛根的母親羅尼亞(Ronya)表示,兒子在1年級的時候做過一次學科測驗,當時結果顯示他的數學和英語能力已經超過2年級的程度,「所以我就介入了,我說,他不需要唸2年級,要直接上3年級。接著,新冠肺炎來襲,2年半後,他就把高中讀完了。」

