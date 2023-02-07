美「天才兒童」9歲準備升大學！他跳級上課　高中不到3年就唸完

▲美國賓州男童巴洛根（David Balogun）年僅9歲已經完成高中學業，準備尋找想就讀的大學校系。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名天才兒童年僅9歲就取得高中畢業文憑。外媒報導，住在賓州的巴洛根（David Balogun）在疫情爆發前開始在家上網路課程，不到3年就以GPA 4.0的平均成績完成高中學業，目前也已修完1學期的社區大學課程，正在尋找未來想就讀的大學。巴洛根說，他以後想成為一名天文物理學家，研究黑洞與超新星。

根據「Insider」等美媒報導，9歲的巴洛根才花不到3年時間，就取得了賓州哈里斯堡（Harrisburg）里奇線上特許學校（Reach Cyber Charter School）的高中文憑，畢業時平均成績超過GPA 4.0，他特別喜歡探究科學、電腦工程領域，因此透過網路課程專注於理工學科（STEM）。

巴洛根的母親羅尼亞（Ronya）表示，兒子在1年級的時候做過一次學科測驗，當時結果顯示他的數學和英語能力已經超過2年級的程度，「所以我就介入了，我說，他不需要唸2年級，要直接上3年級。接著，新冠肺炎來襲，2年半後，他就把高中讀完了。」

9-year-old David Balogun became the youngest student to graduate from Reach Cyber Charter School in Harrisburg, Pennsylvania and is now attending college! https://t.co/9c3UqyGPzJ pic.twitter.com/KvutiWz38Q — Good Morning America (@GMA) February 6, 2023

羅尼亞說，她知道兒子仍然只是個9歲孩子，也像其他小孩一樣喜歡玩樂高積木，但他的大腦有能力理解許多超出年齡的概念，也可以和別人針對重大思想或理論進行深入討論，「有時也超出了我的理解範圍。」巴洛根也有體育、武術和彈鋼琴等其他愛好。

巴洛根在新冠疫情無法到校期間，也上了一些社區大學的課程，父母正在為他尋找合適的大學，讓他繼續攻讀，考量到兒子的年齡，挑選大學需要滿足一些住宿條件，「他才9歲，我們不會把孩子獨自丟在宿舍裡的。」家人們也透露，目前正在考慮紐澤西州普林斯頓大學、賓州大學和哈佛大學等名校。