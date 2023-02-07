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美軍前幾次「未能及時發現」中國間諜氣球　空軍將領認了

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲美軍4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國北美防空司令部指揮官、空軍上將范赫克（Glen VanHerck）6日表示，在今年1月28日以前，軍方未能發現先前幾次的中國間諜氣球活動，「我們沒有偵查到這些威脅，這是一個領域認知漏洞。」

范赫克並未說明先前幾次事件細節，包括中國間諜氣球飛過美國哪些地區上空，但情報部門根據「額外蒐集手段」取得情報事實後，確定了先前的氣球活動。

范赫克表示，1月28日現蹤的中國間諜氣球高度約200英尺（約60公尺），可以乘載數千英磅重量，儘管他沒有證據，但未排除氣球含有炸藥的可能性，因此在構思擊落計畫時也把此風險列入考量，最終決定在南卡州外海的開闊水域執行任務。

▲▼中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

▲中國間諜氣球事件被認為惡化美中關係。（圖／路透）

《路透社》寫道，美軍允許中國間諜氣球在領空飄流1周後，4日從維吉尼亞州蘭利空軍基地（Langley Air Force Base）派出F-22戰機，發射AIM-9X飛彈執行擊落任務，這起事件引發一場公開且戲劇性的間諜事件，被認為惡化美中關係。

范赫克透露，軍方出動多艘船隻協助蒐集殘骸。美國海岸警衛隊也在南卡州衝浪海灘（ Surfside Beach）水域設立臨時安全區域。不過，官員們並未透露氣球攜帶的間諜傳感設備完好程度，從情報蒐集的角度來看，此因素可能決定這次擊落行動是否成功。

五角大廈先前表示，中國間諜氣球在川普政府時期短暫過境美國至少三次，在拜登執政後又發生一次，接著才是1月28日的最新活動。共和黨籍眾院情報委員會成員華茲（Michael Waltz）5日表示，他曾被五角大廈告知，過去幾年發生數起中國間諜氣球事件，並曾飛到佛州上空。

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