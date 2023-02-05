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「媽祖」顯現夜空　無人機秀慶元宵點亮北港小鎮

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2023北港光影藝術節」主燈-北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」4日晚間精彩啟燈，雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、立委林文瑞及北港鎮長蕭美文等貴賓齊聲倒數後，首度以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場，縣長張麗善邀請全國民眾2/4至3/12到北港感受鬧元宵。

驚喜高空煙火秀點亮北港小鎮夜空，從觀光大橋仰頭即可觀賞無人機隊精彩演出，夜空圖像夢幻變化，增添元宵喜氣。雲林縣長張麗善表示，今年燈會除了北港朝天宮主燈區外，北港圓環顏思齊燈區、義民廟燈區、巷弄燈區、水道頭文化園區燈區、北港登記所燈區並集結11位藝師或藝術家聯手操刀近20組作品設置佈展。

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀一同仰望天空欣賞璀璨煙火秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處處長陳璧君表示，燈會原鄉在北港，朝天宮即是最大的主燈。「2023北港光影藝術節」燈會展期自2/3至3/12，每日晚上5點30分至10點，適逢2/14情人節，北港水道頭燈區水光倒影、愛心投影等，繽紛浪漫是年輕人最愛的燈區，邀請大家來北港感受燈會原鄉的魅力。

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮元宵「玉兔迎春媽祖賜福」啟燈，無人機高空秀及高空煙火點亮北港小鎮夜空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處說明，「2023北港光影藝術節」六大燈區：

「巷弄燈區」以歷史建築及老街道為設計方向，結合在地藝師，顏三泰、林聰賢、吳登興3位傳統技藝保存者，還有黃志偉、吳小菊、李建男、呂媽景、侯景淵等藝師，結合傳統電動花燈、現代創意花燈、盆偶裝置藝術等，融入進街道造景，為大家呈現巷弄璀璨耀眼之處，同時也能欣賞到工藝老師的精湛技藝及傳統藝術之美。

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮元宵「玉兔迎春媽祖賜福」啟燈，無人機高空秀及高空煙火點亮北港小鎮夜空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「北港義民廟燈區」的「金玉滿堂」、「祥龍獻瑞」「鳳鳴九天」吳登興老師藉由創作，告訴著人們擺脫疫情後的嶄新期。「北港圓環顏思齊燈區」，由雲林科技大學傑出校友顏子斌藝術家創作的媽祖帶著千里眼、順風耳啟航護佑台灣，另有1621大航海時代顏思齊開台意象，運用當代移動藝閣重現經典時光。 

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港水道頭燈區水光倒影、愛心投影等，繽紛浪漫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「水道頭文化園區燈區」有首創當代藝閣-「藝馬當先」，隨著科技進步，藝閣逐漸沒落，但在北港仍然保有這項傳統文化，今年縣府創新發想以旋轉木馬融合藝師作品元素及精神，詮釋新潮藝閣，不僅如此，現場民眾更可以沉浸式體驗真人藝閣。

交趾陶大師吳榮老師以「雲」創意取自對於雲朵流動象徵時間流逝疊合四季比喻人生旅程中初生、青年、壯年、老年四個階段，將其階段代表性符號運用與色彩結合光影技術投影在燈組。

全美傑出工藝家-蔡爾平操刀「榕樹下」與詳盛鋼鐵藝術工坊的聯合創作，以「鋼」柔並濟和廢材重生的理念，彼此相輔相成，從作品展示到文化展現進而到未來展望，是個世代進展的循環軌跡，為光亮的生生不息和豐盛的果實纍纍。

獲得多項國際大獎-缪斯銀獎的林建華老師「紡家」，搭配水景倒映，描述水道頭園區地景與人文聚落之美，運用木構技藝詮釋「低碳」、「永續」等概念，以不破壞環境，製造呼應縣府「2023減碳生活行動年」理念。邀請全國民眾一起來北港賞燈，探索燈會原鄉的不可思「藝」！

▲北港朝天宮「玉兔迎春媽祖賜福」晚間精彩啟燈，以媽祖飛天無人機高空秀及長達近20分鐘高空煙火盛大登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港水道頭燈區「紡家」，運用木構技藝詮釋「低碳」、「永續」概念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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