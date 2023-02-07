斗六市夏月節省近5百萬度　榮登雲林縣「節電王」

▲斗六市連續第二年蟬聯雲林縣冠軍行政區，統計在2022年6月至9月節電率達20.25%，節電量相當於1360戶住家一年的用電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台電公司舉辦節電績優行政區選拔，斗六市自雲林縣20個鄉鎮市中脫穎而出，成為節電度數最高的行政區，再度蟬聯111年度雲林縣節電冠軍，台電雲林區處處長許一女昨（6）日特地前往斗六市公所頒發獎盃，表揚市公所推廣節電不遺餘力，也感謝斗六市民的努力。

台電雲林區處處長許一女表示，台電推廣節能自2013年起持續舉辦節電活動，至今約442萬戶響應節電獎勵活動，2022年度總節電量預計達18億度，不僅較前一年度節電量成長近2成，也創下近5年節電總量新高。斗六市連續第二年蟬聯雲林縣冠軍行政區，實屬不易，經統計，斗六市在2022年6月至9月共節省下493萬4684度，節電率達20.25%，節電量相當於1360戶住家一年的用電。

斗六市長林聖爵表示，斗六市公所一直積極推動節電行動計劃，繼2021年斗六市公所打造「節電愛麗絲」計畫，於垃圾車進行清運作業時，配合播放節電宣導廣播，讓大街小巷、大人小孩都能接收到居家節電小撇步；2022年斗六市公所則是推出一系列的「宮廟慶典暨節電宣導活動」，配合宮廟活動聯合各里辦公處廣邀市民朋友參與，使節能減碳的觀念能深入各里民心中。

台灣電力公司呼籲民眾，踴躍參加節電獎勵活動，每節省1度電即可自登錄日起各期電費獲得0.6元的節電獎勵金，每期獎勵金從84元起跳，一年6期電費單只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金。