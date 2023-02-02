瑞兔呈祥萬燈閃耀　斗六太平老街元宵晚會2／4熱鬧登場

▲斗六市公所「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會活動，於2月4日在太平老街福德宮登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節過後及迎來元宵節，其為象徵初春到來的節日，不僅有吃元宵的習俗各地亦舉辦歡樂又熱鬧的慶祝活動。斗六市公所特地安排「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會活動，於2月4日在太平老街福德宮登場，今日召開記者會邀請市民與全國遊客一同在農曆新年的尾聲，留下滿滿的美好回憶。

太平老街建造於19世紀末，為雲林斗六市百年人文古蹟，其藝文價值相當重要；斗六市公所規劃太平老街燈籠装置藝術廣受遊客好評，老街上香火鼎盛的福德宮，是當地居民的信仰中心。斗六市長林聖爵指出，為推廣地方產業與振興經濟效益，希望藉由瑞兔呈祥萬燈閃耀元宵晚會活動，邀請市民朋友能夠走出戶外，一起重溫家庭歡聚時光，也邀請遊客一同「燈門拜訪」斗六。

▲斗六「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會活動，於2月4日在太平老街福德宮登場，晚間7點開始發放燈籠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所說明，活動當天有一系列的舞台表演，由在地的十三社區帶來充滿活力的精彩演出，除此之外，還有蜀風三變、甜心魔術大型表演秀與元宵猜燈謎、財神爺來報喜等一系列小遊戲，現場限量兔年小提燈及閃耀兔耳造型髮飾發放，讓民眾在斗六有個最棒的假期收尾活動。

▲斗六市公所今日召開記者會，宣布「瑞兔呈祥萬燈閃耀」元宵晚會活動，於2月4日在太平老街福德宮登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）