台東市蟬聯台東縣節電冠軍　台電頒獎表揚「省荷包兼愛地球」

▲台電台東區處處長邱雲祥(中)前往台東市公所致贈市長陳銘風(右)獎盃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台灣電力公司每年舉辦節電績優行政區選拔，台東市再度蟬聯(111)年度台東縣節電冠軍。台電台東區處處長邱雲祥1日特地前往台東市公所致贈市長陳銘風獎盃，以表揚市公所推廣節電不遺餘力。



台東市在去年6至9月夏季用電期間累積節電高達4,400,915度，節電率達19.55%，更獲得台電公司節電獎勵金3,024,016元。台東市公所為落實節約用電，辦公場所已全面更換LED照明，公共空間照明改為感應式開關，並於辦公大樓屋頂加裝隔熱設施；除此之外，冷氣由窗型更換為分離式，水冷式則改為氣冷式，更以時控開關管控各樓層冷氣機使用時間。

陳市長表示節電是一種習慣與態度，需要大家從小處著手，養成這種好習慣，既環保又節電亦能省錢，他也時時提醒公所同仁要建立節電的觀念，公家機關做到了，才能推廣給市民；台電則逐一拜訪市區46位里長告知節電獎勵活動轉知所屬里民及提供紙本文宣，使節約能源政策深入鄰里，獲得台東市民的支持與響應，台東市才能連續2年獲得此殊榮。

台東區處邱處長呼籲民眾踴躍參加節電獎勵活動，每節省1度電即可自登錄日起各期電費獲得0.6元的節電獎勵金，每期獎勵金從84元起跳，一年6期電費單只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金。平常從生活做起，藉由隨手關燈、汰換節能家電以減少電費支出，聰明節電為自己省荷包，還能兼顧環保愛地球。