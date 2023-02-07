▲家長注意！孩童「懼學」恐罹精神疾病！病房上學助2千人完成學業。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

高奶奶的孫子在國中前都十分勤快、熱愛學習，但上高中後開始「偷懶」，經常窩在家裡睡覺，或者出門坐在公車站坐一整天，後來被高中退學，經診斷有情緒疾患，後轉往北榮「向日葵學園」就讀，3年後順利畢業也考上大學，但入學不久後「懼學」情況又出現，所幸後來習得車床技術，終於步上人生正軌。

我國嚴重精神疾患患者估計超過50萬人，發生原因為大腦功能和神經傳導物質調節功能失調，症狀從失眠、焦慮、憂鬱、激躁，進而到妄想和幻覺，甚至暴力、自傷和自殺。

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台北榮總兒童青少年精神科陳牧宏主任指出，研究顯示，嚴重精神疾患，包括思覺失調症、雙極性疾患及重度憂鬱症，皆好發於青春期和年輕成人期，年齡約13歲至25歲之間。在人生長大最關鍵時刻罹患嚴重精神疾病，學習和人際關係受到影響必然是首當其衝。

▲在就診患者中，有4成為情緒障礙、4成焦慮症、1成思覺失調症。

陳牧宏提到，青少年自殺率過去20多年持續增加，有30%個案在自殺企圖發生前就使用過精神科藥物，但僅有10%有就診經驗。在就診患者中，有4成為情緒障礙、4成焦慮症、1成思覺失調症。而從統計數據來看，近10年自閉症與注意力不足過動症個案快速增加，思覺失調症則略有減少。

「青少年發病最常出現的是『懼學症』。」陳牧宏表示，有情緒疾患的孩子一方面恐懼上學，另一部分則因不確定原因無法上學，台北榮總與台北市教育局合作，於20年前開辦「向日葵學園」，收治無法融入體系的國、高中生，目前已幫助2000多名學員回歸校園或完成學業。

▲北榮向日葵學園採醫院就學模式。

「向日葵學園就像階段性的『加油站』。」精神醫學部主任白雅美表示，台北榮總秉持「在醫學上學」精神，聘用特教師資，除了正規課程外，也設計了藝術治療、戲劇、舞蹈治療等課表，讓情緒疾患青少年能夠在日間病房邊復健、邊成長。

陳牧宏也提到，一般人會有怠惰心裡很正常，精神醫學對於各種疾患都有嚴謹定義，若家長觀察到孩童懼（拒）學、對自己沒興趣時程超過2週，且影響生活表現，就可能是有情緒疾患。但只要透過醫院、學校、家庭三方資源連結，及早介入處置，依然協助他們維持穩定身心狀態，按步就班回歸主流社會。