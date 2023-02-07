奇蹟！敘利亞1歲半女童「毫髮無傷」瓦礫堆中被抱出　家人多已喪命

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，導致兩國至少4300多人死亡、1.9萬人受傷。敘利亞1歲半女童伊斯梅爾（Raghad Ismail）的家在大地震中倒塌，她被救難人員從廢墟中抱出來時奇蹟般毫髮無傷，但包含懷孕中的母親、2名兄弟姊妹在內等多名家人卻都不幸罹難。

▲敘利亞1歲半女童6日凌晨遭遇大地震，大約在黎明時，她奇蹟般毫髮無傷地被救出。（圖／路透）

根據路透報導，剛出生18個月的年幼女童伊斯梅爾，家住在阿勒坡省（Aleppo）阿扎茲市（Azaz），她每天和家人們共度的建築物6日凌晨卻遭地震震垮。黎明時分，伊斯梅爾被一名救難人員從建築物廢墟中抱了出來，更幸運的是，她毫髮無傷。

▲1歲半女童伊斯梅爾（Raghad Ismail）奇蹟獲救，但母親和2名手足喪命。（圖／路透）

當天稍晚，伊斯梅爾坐在避難處的一塊地墊上，小小的身軀蓋著毛毯，手拿著薄餅慢慢啃咬，旁邊還有暖爐幫助她抵禦寒冷天氣。照顧她的叔叔胡薩姆（Abu Hussam）向路透社表示，「孩子的父親背部恐怕已骨折，雖然這名小女兒沒事，但他懷孕中的妻子、5歲大女兒和4歲兒子都已喪命。」

▲伊斯梅爾的爸爸恐怕身受重傷。（圖／路透）

胡薩姆說，住在同棟樓另一戶家庭的一名母親和3個孩子都已獲救。報導補充，伊斯梅爾一家人原先住在在敘利亞中西部的莫雷克（Morek），長達11年的戰爭期間被迫流離失所，輾轉來到靠近土耳其的邊境城鎮阿扎茲，目前當地是由反政府的反叛組織所控制。據報告，周一的大地震造成敘利亞反政府武裝分子控制地區至少430人死亡，政府控制地區則有至少530人死亡。

▼伊斯梅爾目前暫時由一名叔叔照顧。（圖／路透）