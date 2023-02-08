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困瓦礫堆24小時　男童睡到一半獲救「滿臉困惑」：發生什麼事？

▲▼ 土耳其男童獲救醒來一臉困惑。（圖／路透）

▲ 土耳其男童獲救醒來一臉困惑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

規模7.8世紀強震已在土耳其、敘利亞奪走逾8700條人命，大量建築倒塌淪為廢墟，一名男童好不容易脫困時臉上卻寫滿困惑，原來他在瓦礫堆中睡著，一覺醒來獲救時還搞不清楚狀況，表情可愛又令人心疼。

根據《路透社》，強震發生24小時後，土耳其南部一支救難隊挺進一處倒塌的建築殘骸，竟發現一名年幼男童在瓦礫堆中熟睡。畫面顯示他被叫醒後先是揉了揉眼睛，看來還未完全清醒，後來被抱起時也一臉茫然。

男童一覺醒來發現自己被眾人包圍，臉上滿是困惑，開口說的第一句話就是「發生什麼事了？」而救難人員只回他一句「早安」。他們趕緊為男童披上毯子，抱起男童接力將他往外傳，不過他最後似乎仍忍不住爆哭。

這段影片在社群媒體上受到廣大關注，許多網友留言表示，「可憐的寶貝，希望他有家人還活著」、「他獲救真是個奇蹟，希望還有家人可以照顧他」、「這太令人心碎了」。

根據最新統計，這起地震已造成土耳其6234人死亡、3萬7011人受傷；敘利亞2530死、4654傷，兩國合計共8764死、4萬1665傷。土耳其總統艾爾段先前宣布10個省份進入緊急狀態3個月，也預計親自前往部分重災區勘災。

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