921地震土耳其救難隊曾助台　地方仕紳感念捐百萬救災

▲地方仕紳感念土耳其AKUT救難隊曾921派員來台救災，親捐款百萬台幣 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

土耳其與敘利亞交界6日凌晨4點17分，發生芮氏規模7.8的淺層地震，死亡人數不斷攀升，失蹤人數難以估計。鍾姓地方仕紳日前才響應藝人梁佑南感召，捐增偏鄉交通車，此次土耳其地震受災嚴重，他也趕赴銀行親匯款美金3萬3000多元（約台幣100萬）給AKUT搜救協會，希望透過該組織幫助土耳其救災。

據了解，日前藝人梁佑南得知台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會，因部落對外交通車年舊失修，向企業名人鍾文智求救，他二話不說，購買一部百萬休旅車給予協會，讓部落老弱婦孺進城看病或孩童上學更加便利，暖舉讓協會會長相當感動。

6日凌晨4點17分，土耳其與敘利亞交界處，發生芮氏規模7.8的淺層地震，目前已超過5千人死亡，失蹤人數難以估計；鍾先生回憶當年台灣921地震，最先率救援隊抵台的外國單位，就是由土耳其當地的非政府組織AKUT搜救協會，令他相當感動。

土耳其喬鎮發生後，鍾先生詢問朋友，該如何幫助土耳其災民？朋友立刻跟他講述AKUT搜救協會，而AKUT搜救協會就是當年921發生後最先抵台救援的土耳其非政府組織。他隨即親自前往銀行，以個人名義捐贈美金3萬3000多元（約台幣100萬）資助救難協會，希望能拋磚引玉，能有更多人捐款幫助土耳其救災。

▼梁佑南與捐車企業主鍾先生（右二）到台東偏鄉捐贈百萬休旅車 。（圖／記者陳以昇翻攝）