7歲姊姊「肉身護弟36小時」成功獲救！　超幸運全家都倖存

▲敘利亞小姊弟受困36小時獲救。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部與敘利亞接壤處6日發生規模7.8強震，目前已造成超過9700人死亡，敘利亞北部一對小姊弟被困在瓦礫堆中，當救難人員發現他們時，年僅7歲的姊姊將手放在弟弟頭上保護他，最終兩人成功在受困超過36小時後被救出，現場人員也興奮地歡呼。

根據CNN報導，這位年僅7歲的姊姊叫瑪麗亞姆（Mariam），強震過後她和弟弟伊拉夫（Ilaaf）一起被困在瓦礫堆中。當瑪麗亞姆看到救難人員時，她不斷用手親撫弟弟的頭安慰他外，還一邊跟救難人員說，「拜託救我們出去，我願意為你做任何事，我願意當你的僕人。」

▲小姊弟目前已被送往醫院。（圖／翻攝自推特）



救難人員也立刻表示不用，並叫孩子們要堅強，最後姊弟倆在受困36小時後被順利救出，現場人員也興奮地歡呼。孩子的父親阿爾薩伊德（Mustafa Zuhir Al-Sayed）說，地震發生時他們全家正在睡覺，當房子垮掉時，全家人都被壓在碎石底下。

阿爾薩伊德說，當時全家一起不斷默念著《可蘭經》並大聲呼救，希望有人能發現他們，「人們聽到了我們的聲音，我們全家都獲救了，我們都還活著，我真的感謝所有人。」目前小姊弟已經送往醫院進行治療。