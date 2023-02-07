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中國文件顯示：解放軍對「氣球軍用」深感興趣

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。圖為擊落前。（圖／路透）

▲美軍4日擊落中國偵查氣球，但此事已挑動雙方敏感神經。（圖／路透）

文／中央社

華府指控中國偵察氣球侵入美國領空，引發中美兩國爭執，北京聲稱這顆氣球屬民用性質，但數十份中國文件顯示，中國對高空氣球科技的軍事用途深感興趣。

路透社報導，中國外交部一再形容，這顆飄至美國上空的氣球是「民用科研無人飛艇」，因不可抗力進入美國，但中國軍事研究員在最近公開發表的多篇論文中主張，應進一步發展這種飛行器並在特定任務中部署。

據報導，中國人民解放軍研究「特殊飛行器」機構的研究員去年4月曾發表論文，指出氣球的軍事用途之一是測試敵方空防。

上述研究員寫道：「（氣球可以）誘使敵方啟動防空系統，為實施電子偵察，評估防空系統預警偵測和作戰反應能力提供條件。」

這篇論文及其他解放軍所掌控刊物的若干文章也顯示，中國軍事機構很有興趣研究美國及其他國家過去如何在軍事層面使用氣球，而且中國軍方明顯有意在此領域縮短差距。

儘管美國官員指稱，中國有更慎重及精密的方式可收集敵方情報，例如透過間諜衛星網路，但上述解放軍機構論文提及，使用氣球成本低是中國應進一步部署它們的原因之一。

上述解放軍論文刊載於「艦船電子對抗」期刊，是中國船舶重工集團有限公司的刊物，發表的文章主題包括訊號干擾和電子戰。

這篇論文指出：「為縮短我國在空飄氣球方面與外國的差距，並避免中國受到此類武器攻擊，我們應積極展開…對於相關作戰議題的研究，以強化我軍進攻作戰能力。」

中國國防部未對路透社的置評要求立即作出回應。

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