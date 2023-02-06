陸痛批擊落氣球是「反應過度！」　毛寧：美方不要沒完沒了

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國疑似偵察氣球侵犯美國領空，遭美軍方擊落，中國外交部副部長謝鋒立刻向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉，並稱「保留」進一步必要反應權利。中國將實施什麼回應計畫？對此，大陸外交部發言人毛寧今（6）日指出，「美方不要沒完沒了，升級擴大，中方將視事態的發展作出必要反應。」

中國外交部今舉行例行記者會，有外媒提問，「（中國）外交部副部長謝鋒與美方交涉『偵查氣球』的情況？對於美方擊落『偵查氣球』，中方稱『保留』作出進一步必要反應的權利，中方計劃做出何種回應？」

毛寧回應，關於謝峰副部長交涉的情況，中方已經發布消息，媒體都可以查閱。她強調，「美方不顧中方的反覆說明，執意動用武力，明顯反應過度，中方堅決反對。」

「美方不要沒完沒了，升級擴大，中方將視事態的發展作出必要的反應。」毛寧稱。

▲中國疑似間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

針對美國務卿布林肯將於何時訪華，中國方面將如何在中美關係的發展加上「護欄」？毛寧表示，關於中美關係，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關系，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

毛寧稱，此次飛艇誤入美國領空，完全是意外偶發事件，但驗美方對穩定和改善中美關係的誠意以及處理危機的方式。美方應當同中方相向而行，妥善管控分歧，避免誤解誤判，破壞互信。