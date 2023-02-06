沖繩無人島「被中國人買走了」　中國網友狂喊：軍事化

▲沖繩的一座無人島「屋那霸島」被中國人買走了。（圖／翻攝自微博）



記者林彥臣／綜合報導

今年1月底，一名來自山東青島的張姓女子發布了關於她幾年前購買的日本一座小島的短影音，引發中日網友的關注，甚至有日本媒體網站推測出，這座小島是沖繩的「屋那霸島」。這座無人島距離美軍「嘉手納空軍基地」僅60公里，中國網友甚至對此狂喊，「軍事化」。

SAKISIRU網站援引中國媒體的報導稱，這名購買日本小島的女性家裡主要從事房地產和金融業，她說島嶼是以公司名義購買的，小島面積一共70萬平方公尺左右，用途不限於商業，整島共有917筆所有權，公司購入了720筆，剩下的分別是隔壁村和民間的。

SAKISIRU網站稱，從這名女性發布的影片和照片等來看，有很多觀點推測她購買的是沖繩縣最大的無人島「屋那霸島」，也有很多觀點將中國人購買日本島嶼視作一個問題。

▲屋那霸島所在位置。（圖／翻攝自Google地圖）



SAKISIRU網站稱，屋那霸島雖在安保上不是限制重要土地利用的對象區域，但若島嶼持有者將其轉賣給中國國企，那麼中國將獲得俯瞰擁有駐日美軍基地沖繩島的戰略位置。

中國網友對相關新聞發表討論表示，「買島做中國軍事基地」、「是不是可以賣給國家在上邊配上些無人武器」、「買下來，建設軍事基地」、「島上可軍事化嗎？」