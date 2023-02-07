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土耳其連2強震近2400死　總統艾爾段宣布進入7日哀悼期

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段宣布展開哀悼期。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電

土耳其東南部今天發生兩場強震，總統艾爾段晚間宣布全國進入7日哀悼期。根據官方數據，地震已造成土耳其1762人死亡，約1.2萬人受傷，至少5606座建築物被毀。

外媒最新消息指出，土耳其已增至至少2379死、1萬4483傷。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）透過推特表示，鑑於2月6日發生的地震，全國哀悼7日。國家及駐外單位將降半旗，直到年2月12日日落為止。

土耳其當地時間清晨4時17分發生規模7.8強震，震源深度17.9公里；下午1時24分震央附近又發生另一場規模7.5的地震。

7.8強震後發生了數百次餘震，規模最高達6.6。艾爾段指出，這是土耳其1939年以來最慘重的災難。

土耳其之所以地震頻仍，是因為地處數個不同板塊的交界處，板塊擠壓就可能會因彼此摩擦而「卡住」。這些板塊最終因為壓力堆疊到一定程度而「鬆開」時，將以地震或海嘯的形式釋放大量能量。

1939年12月27日，土耳其艾辛疆（Erzincan）曾發生規模8.2強震，為土國有紀錄以來最強地震，導致逾3萬人死亡。接下來的幾十年裡又發生了幾次地震，包括1976年發生在東部萬恩省（Van province）的強震，造成4000至5000人傷亡。

1939年後，土耳其最致命一次的地震發生於1999年8月，當時北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）西側錯動，造成規模7.4強震襲擊西部城市伊茲米特（Izmit），導致逾1萬7000人死亡，4萬3000多人受傷。

根據土耳其災害與應變管理署（AFAD）數據，單單2022年，土國就記錄了超過2萬2000次地震。

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