幾全台有感！今晨6分鐘連2震　最大規模5.1、震度4級

記者陳俊宏／台北報導
根據中央氣象局的地震報告，今天（7日）清晨4時多發生兩起有感地震，間隔僅6分鐘，震央都位於花蓮縣近海，其中一起最大規模5.1、最大震度4級，幾乎全台有感。
▲規模5.1地震。（圖／氣象局）
清晨4時20分先發生規模5.1地震，地震深度15.8公里，花蓮縣、宜蘭縣最大震度4級，台中市、南投縣3級，桃園市2級，其他大部分縣市也都有1級震度，本島僅高雄市、屏東縣無感；4時26分又發生規模3.3地震，地震深度20.9公里，花蓮縣最大震度2級、宜蘭縣1級。
▼規模3.3地震。（圖／氣象局）
【 第006號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：112年02月07日04時20分17秒
震央位置：北緯24.28° 東經121.75°
震源深度：15.8公里
芮氏規模：5.1
相對位置：花蓮縣政府北北東方 34.4 公里 (位於花蓮縣近海)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣
3級：秀林、西寶、銅門、鹽寮
2級：花蓮市、水璉、西林、磯崎
1級：光復、紅葉、富里
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、南澳
3級：武塔、蘇澳、南山
2級：冬山、大同、牛鬥、宜蘭市
1級：內城、頭城
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、大甲、梧棲、臺中市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大
1級：埔里、國姓、日月潭、信義鄉、竹山、南投市、名間、玉山
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、中壢、新屋
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、關西、竹東、峨眉、竹北市
● 新北市地區最大震度1級
1級：雙溪、新店、五分山、淡水、新北市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、竹南、三義
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、東河
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、太保市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林、麥寮
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：佳里、七股
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