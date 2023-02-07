　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幾全台有感！今晨6分鐘連2震　最大規模5.1、震度4級

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局的地震報告，今天（7日）清晨4時多發生兩起有感地震，間隔僅6分鐘，震央都位於花蓮縣近海，其中一起最大規模5.1、最大震度4級，幾乎全台有感。

▲▼2/07 04:20發生5.1地震。（圖／氣象局）

▲規模5.1地震。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

清晨4時20分先發生規模5.1地震，地震深度15.8公里，花蓮縣、宜蘭縣最大震度4級，台中市、南投縣3級，桃園市2級，其他大部分縣市也都有1級震度，本島僅高雄市、屏東縣無感；4時26分又發生規模3.3地震，地震深度20.9公里，花蓮縣最大震度2級、宜蘭縣1級。

▼規模3.3地震。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

【 第006號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：112年02月07日04時20分17秒
震央位置：北緯24.28°　東經121.75°
震源深度：15.8公里
芮氏規模：5.1
相對位置：花蓮縣政府北北東方 34.4 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣
3級：秀林、西寶、銅門、鹽寮
2級：花蓮市、水璉、西林、磯崎
1級：光復、紅葉、富里

● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、南澳
3級：武塔、蘇澳、南山
2級：冬山、大同、牛鬥、宜蘭市
1級：內城、頭城

● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、大甲、梧棲、臺中市

● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大
1級：埔里、國姓、日月潭、信義鄉、竹山、南投市、名間、玉山

● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、中壢、新屋

● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、關西、竹東、峨眉、竹北市

● 新北市地區最大震度1級
1級：雙溪、新店、五分山、淡水、新北市

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、竹南、三義

● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市

● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市

● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、東河

● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、二林、大城

● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、太保市

● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林、麥寮

● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級
1級：佳里、七股

ET快訊
即／花蓮縣凌晨4：20地牛翻身！規模5.1「最大震度4級」
20歲女感冒手腳壞死截肢　醫目睹「四肢裝一袋」：畫面難忘
土耳其強震　「45國宣布啟動援助」
吳鳳曝土耳其強震瞬間！　「天空現詭異白光」：40秒變世界末日
媽剛走1年多！爸爸初二去世　愛雅痛苦送別

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲

直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

幾全台有感！今晨6分鐘連2震　最大規模5.1、震度4級

快訊／花蓮縣凌晨4：20地牛翻身！規模5.1「最大震度4級」

快訊／4:20發生有感地震　震度4級以上　台北有感

三峽「球棒隊暴徒」17秒砸車登論壇榜首　鄉民酸爆：世界看見台灣

好市多推新款神器！他曬海量「蚊屍照」驚嘆：效果好到嚇死人

炸寒單竄大火！黑濃煙「包覆整棟樓」路人嚇逃　他驚：變炸寒舍了

立春「5段式變天」鋒面雨要來了！濕冷2天一變　下周冷氣團接力

20歲女感冒手腳壞死截肢　醫目睹「四肢裝一袋」：畫面難忘

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

「本想活到80歲就好」　星雲預立遺囑：我沒有舍利子

泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲

直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

幾全台有感！今晨6分鐘連2震　最大規模5.1、震度4級

快訊／花蓮縣凌晨4：20地牛翻身！規模5.1「最大震度4級」

快訊／4:20發生有感地震　震度4級以上　台北有感

三峽「球棒隊暴徒」17秒砸車登論壇榜首　鄉民酸爆：世界看見台灣

好市多推新款神器！他曬海量「蚊屍照」驚嘆：效果好到嚇死人

炸寒單竄大火！黑濃煙「包覆整棟樓」路人嚇逃　他驚：變炸寒舍了

立春「5段式變天」鋒面雨要來了！濕冷2天一變　下周冷氣團接力

20歲女感冒手腳壞死截肢　醫目睹「四肢裝一袋」：畫面難忘

極品正妹辭百萬年薪工作！開「低門檻4條件擇偶」　1年後仍未婚

土耳其敘利亞強震逾3500死　習近平致電慰問2國領導人

KD、詹皇都成厄文交易案輸家　獨行俠「短期是贏家」長期恐賠

按摩小姐姐「波濤胸湧」直擊！　高難度「上頂」專業服務

泥泥示範「Sigma face」F級美胸快掉出來　網友歪樓狂盯薄紗黑絲

美元優存利率5%！存10萬美元　1個月後領領息1.2萬

還是沒中外野手　道奇教頭語出驚人：不知道開季誰來守

最頂規iPhone實體按鍵全沒了！價格飆破天際　庫克1句話不怕沒人買

土耳其強震增至逾3500死！　寒冬嚴重阻礙救災工作

直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

快訊／4:20發生地震　台北有感

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

全球票房前10名電影　僅1部「純人類演出」

冷氣團報到時間曝　低溫14°C↓

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

更多熱門

相關新聞

土耳其強震數千棟建物倒塌　土敘兩國逾2600人喪命

土耳其強震數千棟建物倒塌　土敘兩國逾2600人喪命

土耳其南部與敘利亞接壤的地區今天發生芮氏規模7.8強震，造成土敘兩國有數千棟建築物倒塌、超過2600人喪命，救難人員正徒手挖掘瓦礫堆以救出可能的生還者。

快訊／4:20發生地震　台北有感

快訊／4:20發生地震　台北有感

強震2400人死　拜登授權美國立即應對

強震2400人死　拜登授權美國立即應對

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

關鍵字：

氣象氣象雲地震氣象局

讀者迴響

熱門新聞

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

快訊／4:20發生地震　台北有感

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

威力彩4.6億開獎　中這7碼每天睡到自然醒

林依晨產後復出床戲下猛藥

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面