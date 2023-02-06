「台灣農產拓展外銷市場！」　陳建仁誓言：讓農民賺大錢生活更好

▲行政院長陳建仁接受媒體訪問。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

有關蔡政府推動「疫後特別條例立法」工作，行政院長陳建仁6日受訪表示，要使台灣中小企業、中低收入戶跟農漁民得到很好改善，有請農委會做很好規劃，農民補助會加強；而面對中國大陸在農產品的打壓上，他承諾「會以更好方式，讓台灣農產品在全球各地得到很好外銷，拓展外銷市場，讓農民賺大錢，讓農民生活越來越好」。

陳建仁上午出席「玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程動土典禮」後，接受媒體訪問時，談到政府推動「疫後特別條例」的立法工作。他說，疫情後重建的特別條例還有特別預算，實際上就是要使台灣的中小企業、中低收入戶跟所有農漁民得到很好改善，並加強台灣的整體基礎建設。

陳建仁說，特別條例通過對於農業部分，已經有請農委會做很好的規劃，農民補助部分會加強，今天來參加冷鏈物流中心工程動土，就是展示政府會在台灣農產品外銷上做最好努力，會做好外銷，台灣水果一定可以得到很多國家的欣賞，讓很多人採購。

另外，對於中國大陸近年來對於台灣農產品的打壓，陳建仁表示，會以更好的方法，讓台灣農產品在全球各地得到很好的外銷，拓展外銷市場，相信讓農民賺大錢，讓農民生活越來越好。