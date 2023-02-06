忙於燈會不忘巡視北市工程　李四川與施工團隊有約：每個月都來看

▲李四川與施工團隊座談。（圖／翻攝自李四川臉書）

記者江采蓁／綜合報導

睽違23年重返台北的台灣燈會昨（5）日盛大展開，台北市副市長李四川6日透過臉書發文表示，這幾天雖忙於台北燈會，但仍巡視了環南市場、南門市場改建工程、二殯二期工程，他也在座談中聽聽施工團隊的訴苦、給他們打氣，並與他們約定，每個月都會來看，一起為市政建設打拚。

李四川表示，這幾天雖然忙於台北燈會，但也看了環南市場、南門市場改建工程、二殯二期工程。他指出，各工程的施工團隊都很認真，但受國內缺工、原建材物料上漲的影響，他坦言，要照原預定的完工期程完成，「實際上都不樂觀」，尤其南門市場涉及中繼市場的租約，但二殯二期工程涉及一殯的拆除，市府要求一定要如期完成。

李四川提到，在座談中他傾聽施工團隊的訴苦、給他們打氣，也幫忙他們解決使用單位與施工單位的介面問題，他強調，最重要的還是要把施工品質做好，他也與施工團隊約定，「我每個月都會來看，我們一起為市政建設打拚。」

此文一出也有不少網友鼓勵留言，「工程有川伯看著市民都放心」、「好認真喔，羨慕台北市有李四川！」、「正港工班出身的，沒有人敢混水摸魚投機取巧」、「真羨慕台北市有李副市長，高雄人不懂珍惜呀！」