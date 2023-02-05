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蔡英文喊「準備好歡迎全世界旅客」　陳建仁預告特別預算補助觀光業

▲▼ 2023台灣燈會在台北開燈儀式,開燈儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安5日一同出席「2023台灣燈會開燈儀式」。蔡英文致詞時表示，台灣已經做好準備，歡迎全世界旅客到台灣；而陳建仁也說，在未來特別條例預算中，會請交通部特別推動台灣觀光產業，幫助在疫情期間受到影響的觀光業。

陳建仁致詞時表示，台灣燈會經過23年回到台北舉行，大家相當興奮，在這快樂氣氛下，祝福大家元宵節快樂。他說，大家一起迎接疫情後，更有韌性、更有希望的台灣，大家知道在疫情後，大家期盼恢復正常生活，因此政府努力從中央跟地方配合，使台灣在疫情後，不論是經濟、社會韌性強化，或是經濟共享都有努力。

陳建仁說，未來在特別條例預算中，會請交通部特別推動台灣觀光產業，他知道疫情期間，觀光業受到很大影響，希望可以透過政府各項努力，包括國外重要旅行公司來推動國際觀光活動，並補助各個觀光產業鏈，包括旅遊、運輸業、中小企業與攤商等。

陳建仁表示，要透過大家的努力，讓全世界可以看到台灣的美麗跟現代化的經濟發展，好比今天展出的玉兔主燈，讓台灣科技、藝術、友善結合在一起，讓全世界看到台灣的美麗，看到小小國家有各項方面領先，在自由、民主、多元、開放、科技、藝術發展，都顯示台灣人的光榮。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文致詞時則表示，台灣燈會從2001年開始走出台北，到台灣各個縣市，把資源帶到每一個城市，帶動地方發展，這麼多年來台灣燈會在每一個縣市結合在地文化特色，展現出獨特的歷史跟魅力，希望國際觀光客可以來到台灣，成功打造行銷台灣的重要品牌。

蔡英文說，今年是23年後重新回到台北舉行，2023台灣燈會在台北，回到起點代表嶄新的開始，「台灣做好準備，歡迎全世界旅客到台灣」。她說，今年燈會很精彩，四大展區分散在台北12個行政區，每一區都有驚喜。

對於今年主燈，蔡英文說，主燈是知名藝術家的創作，以台灣晶圓產業來發想，還邀請奧運金牌郭婞淳參與。她表示，東區商圈的展區，也有裝置藝術家打造12米高的作品，象徵通往無限想像的通道，而其他展區也有許多來自國內外藝術家，所帶來的精彩創作。

蔡英文表示，這場燈會呈現中央、地方合作的成果。她說，台灣燈會這麼多年來，每一個縣市都在發會在地特色，歡迎大家也可以到各縣市逛逛、促進消費，「最後，今天我們聚集在一起點燈，希望新的一年中央到地方，可以不分黨派、團結合作，一起回應人民的需求，相信可以團結共好」。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式。（圖／記者李毓康攝）

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