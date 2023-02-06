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星雲大師圓寂　陳其邁貼文哀悼：他是高雄的榮耀

▲▼陳其邁曾向星雲法師請益，並關心他的身體狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁曾向星雲法師請益，並關心他的身體狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

佛光山今天（6日）早上證實，佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。高雄市長陳其邁發文哀悼，讚揚大師是「高雄的榮耀」，一生提升社會正面力量，且在佛教、文教、公義皆不遺餘力。

佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師於昨日（5日）捨報圓寂，高雄市長陳其邁聽聞消息，心中萬般不捨，表達最深哀悼之意，並指示成立專案小組，由秘書長擔任召集人，全力配合協助治喪事宜。

星雲大師一手創立佛光山、也是國際佛光會的創辦人，在大師畢生努力下，1967年在高雄大樹鄉麻竹園開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」四大宗旨。陳其邁表示，大師不僅是高雄的榮耀，更是眾生內心敬重的長輩，總在眾生面臨苦難時，聞聲救苦、照拂眾生。

▲▼陳其邁曾向星雲法師請益，並關心他的身體狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁提及，過去與星雲大師請益，除了持續關心他的身體狀況，更感念大師關心社會，以圓融的慈悲與智慧點撥。大師一生致力於弘揚人間佛教，安定人心、提升社會正面力量，且在佛教、文教、公益慈善皆不遺餘力，讓社會更加祥和。

陳其邁再次深切哀悼，感念大師對佛教、對台灣、對眾生的貢獻，祈願大師續佛慧命、乘願再來，阿彌陀佛。

陳其邁上午也新增公務行程，11點將至佛光山追思緬懷。

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