夏立言8日訪陸有望見宋濤、王滬寧　著重交流對話、關懷民生

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼去年中共軍演之際赴陸訪問，國民黨副主席夏立言預計將於本周三（8日）再度出訪，據悉將赴北京、上海、南京、武漢、重慶、成都，有望會見國台辦主任宋濤、政治局常委王滬寧。對於外傳夏立言此行負有「重要政治任務」，黨務人士予以否認，強調以民生議題為主，原則不會觸碰政治議題。

去年美國眾議院議長裴洛西訪台，中共隨即舉行圍台軍演，當時夏立言在敏感時機訪陸，引發黨內外喧然大波。如今兩岸逐步開放小三通情勢稍緩，夏立言預計將於本周三（8日）再度出訪。記取前次消息走漏的教訓，據悉本次夏立言訪陸事前保密到家，就連向陸委會遞件報備都壓到今天，避免增添任何不必要變數。

據指出，夏立言本次將赴北京、上海、南京、武漢、重慶、成都，重都，頭3天在北京有望會見國台辦主任宋濤、政治局常委王滬寧。至於具體會晤時間地點，與前次赴陸時相同，還是要「客隨主便」，屆時由陸方安排妥當時才能確定。

適逢國民黨熱烈討論2024總統候選人，外傳本次訪陸夏立言負有「重要政治任務」，包括總統及立委大選、溝通九二共識、建立兩岸政策新框架等。對此，黨務人士予以否認，強調本次重點是針對農漁產品進行相關溝通，屆時將拜會台商、台生及台胞，並向當地涉台機構反映他們的心聲，故以民生議題為主，原則不會觸碰政治議題。