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社會 社會焦點 保障人權

違規左轉闖高雄輕軌！2車下秒撞擊爛毀　女騎士慘被波及釀4傷

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區6日深夜發生一起車禍，劉姓男子駕駛轎車行經大順二路，卻忘了因輕軌大順段本月起施工禁止左轉，下秒慘遭直行轎車高速撞上，兩部車都撞得稀巴爛，還波及到一旁的女騎士，造成4人受傷送醫。

▲▼三民二車禍（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄深夜發生車禍，釀4人受傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在6日凌晨0時18分，警方獲報，三民區大順二路與莊敬路口發生一起車禍，員警趕抵現場，發現有4人手腳都有擦挫傷。

▲▼三民二車禍（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼劉男違規左轉，遭對向直行車高速衝撞，直到撞到電線桿才靜止。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼三民二車禍（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，26歲的劉姓男子駕駛自小客車，沿著大順二路東向西，要左轉到莊敬路，沒想到被對向的22歲吳姓男子駕車高速撞上，兩部車引擎瞬間冒煙，劉男的車子被推撞後，又波及到一旁正在停紅燈的23歲林姓女騎士，車子直到撞上電線桿才靜止。

經警方到場處理測繪，駕駛酒測值為0，劉姓男駕駛自述右肋擦挫傷、車上乘客自述左胸擦挫傷，被送往長庚醫院治療；吳姓男駕駛則自述雙腳、頭部、臉部挫傷，被送往義大醫院治療；林姓女騎士則自述雙手挫傷，自行就醫。

▲▼三民二車禍（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步研判，因環狀輕軌大順段正加緊施工，2月1日起，大順路沿線車流即禁止左轉，劉姓男駕駛違反禁止左轉標誌，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；而吳姓男駕駛疑似超速，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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